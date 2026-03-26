Samsung expande su inteligencia artificial a los teléfonos de gama media: ¿cuáles son y cuánto salen en Argentina?

En cuanto al rendimiento, el Galaxy A57 5G será el más potente de la serie hasta la fecha, con un diseño más finito y elegante, pero que esconde una cámara de vapor un 13% más grande. ¿Para qué te sirve esto? Básicamente, para que el teléfono no vuele de temperatura cuando estás jugando juegos o corriendo aplicaciones muy demandantes. La pantalla Super AMOLED+ con tecnología Vision Booster asegura que, aunque estés bajo el sol del mediodía en pleno centro, puedas ver el contenido con una claridad total. Además, ambos modelos cuentan con certificación IP68, lo que significa que si se te cae al agua o te agarra una tormenta, el equipo va a seguir funcionando sin problemas.