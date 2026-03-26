Samsung expande su inteligencia artificial a los teléfonos de gama media: ¿cuáles son y cuánto salen en Argentina?
La compañía surcoreana Samsung amplía el acceso a sus herramientas avanzadas al integrar funciones de vanguardia en los nuevos modelos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G de su popular serie A.
La inteligencia artificial al alcance de las manos parece cada vez más accesible. Ya no se trata de teléfonos de alta gama a precios inalcanzables porque sus prestaciones comienzan a llegar a los equipos de gama media, por lo menos en la oferta que Samsung acaba de lanzar a sus usuarios.
La empresa surcoreana presentó los modelos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G y con este lanzamiento pretende destacar que no se trata solamente de nuevas actualizaciones ni mejores pantallas. Según informó en su comunicado internacional, pretende hacer un cambio estructural en cómo los equipos de gama media interactúan con el entorno.
Impulsados por su ecosistema Awesome Intelligence, Samsung da un salto poner al alcance de la serie A todas las prestaciones con inteligencia artificial que ya poseen sus equipos de la serie S. De esta manera, baja la barrera de acceso para tener herramientas de productividad y de diseño que antes solo estaban en los teléfonos más caros de la marca.
El anuncio oficial de estos dispositivos se realizó a través de un comunicado global de Samsung Electronics, donde el mismísimo TM Roh, CEO y presidente de la división de dispositivos de la marca, confirmó que la estrategia para este año se centra en llevar la su propia capa de IA a la mayor cantidad de manos posibles. En este evento virtual, la empresa presentó los modelos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los cuales llegarán integrados con la capa de personalización One UI 8.5, que desbloquea funciones que hasta ayer eran envidiadas por los dueños de los modelos S24 o los plegables.
De esta manera, los nuevos teléfonos más accesibles tendrán funciones como el “Borrador de objetos” que sirve para limpiar o editar esas fotos donde se coló un desconocido o hay basura en el fondo, dejando un resultado natural gracias a la IA generativa. Además, la productividad sube un escalón con la función "Selección con IA", que te permite extraer texto de cualquier imagen o video con solo mantener presionado el panel lateral, simplificando la tarea de tomar notas o compartir datos importantes de manera inmediata.
La apuesta de Samsung por la durabilidad y el rendimiento inteligente
Según detalló la compañía, estos nuevos equipos no solo vienen con potencia de sobra, sino que prometen hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y seis años de parches de seguridad. Es decir, prometen que no habrá un envejecimiento de sus modelos y que podrán durar más como sí lo hacen sus teléfonos de la serie S. Es una buena jugada de Samsung para combatir la obsolescencia programada y asegurar que la inversión en un teléfono valga la pena a largo plazo.
En cuanto al rendimiento, el Galaxy A57 5G será el más potente de la serie hasta la fecha, con un diseño más finito y elegante, pero que esconde una cámara de vapor un 13% más grande. ¿Para qué te sirve esto? Básicamente, para que el teléfono no vuele de temperatura cuando estás jugando juegos o corriendo aplicaciones muy demandantes. La pantalla Super AMOLED+ con tecnología Vision Booster asegura que, aunque estés bajo el sol del mediodía en pleno centro, puedas ver el contenido con una claridad total. Además, ambos modelos cuentan con certificación IP68, lo que significa que si se te cae al agua o te agarra una tormenta, el equipo va a seguir funcionando sin problemas.
Fotografía de alto nivel gracias a los sensores de Samsung
La fotografía siempre fue el terreno donde se notaba la diferencia de los equipos, pero acá la brecha se achica. El sistema de cámaras está liderado por un sensor principal de 50 MP que, apoyado por un nuevo procesador de señal de imagen, podrá mejorar la calidad de las fotos cuando la luz empieza a escasear. La función “Nightography” fue mejorada para estos modelos, logrando que las fotos nocturnas sean imágenes nítidas con colores vibrantes. Además tendrán la función “Mejor cara”, que analiza ráfagas de disparos para que todos salgan con los ojos abiertos y la mejor expresión.
Cuánto saldrán los nuevos Galaxy A en Argentina
Los nuevos equipos de la serie A llegarán el 10 de abril de 2026. Samsung aún no informó el precio oficial para Argentina, pero se espera que se mantenga el valor que tienen actualmente los modelos predecesores.
Hoy en la tienda oficial de Samsung local, el Galaxy A56 5G con almacenamiento de 256GB cuesta $999.999 y el Galaxy A36 5G se vende por $749.999 para el modelo de 256GB.