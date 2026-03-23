Llega un nuevo navegador con inteligencia artificial en tu Iphone: ¿qué podés hacer y cuáles son las ventajas?

La forma en la que interactuás con internet desde tu teléfono está cambiando rápidamente desde la irrupción de la inteligencia artificial. Desde ahora vas a poder tener un “copiloto” real viviendo directamente en tu barra de direcciones capaz de entender qué buscás y por qué lo buscás. Con una propuesta que prioriza la intención detrás de tus palabras por sobre las simples palabras clave, esta herramienta transforma tu celular en una central de capaz de pensar con vos.