Llega un nuevo navegador con inteligencia artificial en tu Iphone: ¿qué podés hacer y cuáles son las ventajas?

La forma en la que interactuás con internet desde tu teléfono está cambiando rápidamente desde la irrupción de la inteligencia artificial. Desde ahora vas a poder tener un “copiloto” real viviendo directamente en tu barra de direcciones capaz de entender qué buscás y por qué lo buscás. Con una propuesta que prioriza la intención detrás de tus palabras por sobre las simples palabras clave, esta herramienta transforma tu celular en una central de capaz de pensar con vos.
La semana pasada la empresa Perplexity anunció a través de sus canales oficiales el desembarco definitivo de Comet AI en la App Store de Apple. Luego haber expandido su mercado en las plataformas de escritorio y los dispositivos Android, la compañía completó su despliegue multiplataforma, permitiendo que los usuarios de iOS finalmente configuren este navegador como su opción predeterminada para gestionar cada link que abran desde WhatsApp, correos o redes sociales.
La gran diferencia de Perplexity frente a navegadores tradicionales como Safari es su capacidad “agéntica”, ya que no solo busca información, sino que ejecuta tareas por vos como si fuera un asistente personal autónomo. Podés pedirle que resuma un artículo, que compare precios de productos o que te explique conceptos técnicos sin que abandones la pestaña en la que estás. Además, incluye un modo de voz avanzado que te permite investigar a manos libres, ideal para cuando necesitás cruzar datos de varias fuentes mientras hacés otra cosa en tu rutina diaria.
Comet AI nació originalmente para computadoras con un costo de acceso que llegaba a los 200 dólares mensuales, pero la apuesta de Perplexity ahora es la masividad al ofrecerlo de forma gratuita para iPhone. El navegador utiliza la base de Chromium para asegurar que todas tus extensiones y marcadores funcionen perfecto, por lo tanto podrás pasar tus favoritos e historiales desde tu Chrome a Comet. A eso le suma una capa de inteligencia artificial que aprende de tus hábitos para optimizar tu flujo de trabajo.
Nuevas tareas que podés hacer con Comet IA en tu Iphone
- Resumir artículos extensos: si te encontrás con un texto gigante o un PDF complejo, la IA lo lee por vos y te entrega los puntos principales sin que salgas de la pestaña.
- Comparar precios en tiempo real: podés pedirle que busque un producto en distintas tiendas para decirte dónde está más barato en ese preciso momento.
- Planificar viajes completos: la aplicación es capaz de buscar y sugerirte, por ejemplo, el vuelo más económico a un destino específico para una fecha determinada.
- Explicar conceptos técnicos: si estás navegando una web con lenguaje difícil, el asistente te traduce esa complejidad a términos sencillos de forma inmediata.
- Realizar búsquedas sin manos: gracias a su modo de voz avanzado, podés hacer preguntas complejas sobre lo que ves en pantalla mientras hacés otras actividades.
- Gestionar pestañas de forma inteligente: el navegador agrupa automáticamente tus pestañas por temas similares y cierra las que están inactivas para que tu iPhone no se ponga lento.
La revolución de Perplexity para dominar la búsqueda inteligente en iOS
La integración de esta tecnología permite que, mientras navegás, el sistema sea capaz de procesar información de manera directa y verificada, citando siempre las fuentes de donde saca las respuestas para que no dudes de lo que leés. Si ya usás este servicio en tu Mac o PC, la sincronización es total, ya que todo tu historial y tus hilos de investigación se mantienen actualizados al instante en tu teléfono.
Para probarlo, solo tenés que descargar la app desde el store oficial y animarte a chatear con la web. Si bien es el primero que desembarca en Iphone, se espera que todos los navegadores que conocemos hasta ahora comiencen esta transición hacia aplicaciones “inteligentes” para ofrecerles experiencias más activas para sus usuarios. ¿Lo probarías?