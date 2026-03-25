La inteligencia artificial ahora llega a tu smart TV con Gemini y Google

Lo mejor de todo es que ya no se trata solo de texto. Gracias a los modelos multimodales de IA, si un usuario busca resultados deportivos, la pantalla mostrará un marcador en vivo e indicaciones de dónde sintonizar el encuentro. Si la duda es culinaria, el sistema presentará un video tutorial directamente. Al combinar imágenes, videos y texto, Gemini busca eliminar la fricción entre la curiosidad del espectador y la obtención de respuestas inmediatas.