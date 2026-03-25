La inteligencia artificial ahora llega a tu smart TV con Gemini y Google

Mirar televisión es una actividad que cambió por completo en los últimos años en lo que los smart TV se convirtieron en una central multimedia para todo: mirar películas, escuchar música y hasta buscar en internet. Pero las interfaces de estos dispositivos todavía son lentas y el control remoto limita aumentar las posibilidades que tenemos para todas sus prestaciones.
Sin embargo, esa experiencia está por cambiar. Google anunció una serie de actualizaciones que llegará a Google TV, su sistema operativo para televisores, donde la inteligencia artificial de Gemini será el cerebro de todo.
Según informó la compañía este martes en su blog de productos, el objetivo es integrar las posibilidades que brinda Gemini en Google TV con el objetivo de que el televisor ofrezca una experiencia mucho más rica y visual para el usuario. La nueva actualización permitirá que Gemini adapte sus respuestas según la naturaleza de la consulta del usuario y le ofrezca una experiencia personalizada.
Lo mejor de todo es que ya no se trata solo de texto. Gracias a los modelos multimodales de IA, si un usuario busca resultados deportivos, la pantalla mostrará un marcador en vivo e indicaciones de dónde sintonizar el encuentro. Si la duda es culinaria, el sistema presentará un video tutorial directamente. Al combinar imágenes, videos y texto, Gemini busca eliminar la fricción entre la curiosidad del espectador y la obtención de respuestas inmediatas.
Nuevas prestaciones con inteligencia artificial en los smart tv
Una de las funciones más ambiciosas presentadas por Google es la de "Análisis Detallados" (Deep Dives). Esta herramienta permite a los usuarios profundizar en temas educativos como salud, economía o tecnología a través de explicaciones narradas y visuales.
Según la compañía, Gemini podrá ofrecer una nueva experiencia interactiva, con preguntas guiadas, permitiendo que las familias exploren temas juntos. Para acceder, los usuarios solo deben seleccionar "Profundizar" tras una consulta o visitar la nueva pestaña de Gemini en la pantalla de inicio y elegir la opción "Aprender".
El paraíso de los fanáticos del deporte
Google ya implementa en distintas plataformas resúmenes de noticias con la ayuda de IA y planea llevar esta funcionalidad a la pantalla más grande del hogar. Según detalló en su blog, primero se enfocarán en las noticias deportivas y los nuevos resúmenes narrados estarán diseñados para quienes no pueden ver los partidos en directo pero desean mantenerse informados sin navegar por redes sociales.
La ayuda visual mejorada de Gemini comenzará a implementarse desde hoy en los dispositivos compatibles con Gemini en Estados Unidos y Canadá, con sus respectivas ligas deportivas. Además, la empresa anunció que expandirá las funciones del asistente de voz Gemini para Google TV a más países a lo largo del año, comenzando por Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña en los próximos meses.