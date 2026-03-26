Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

A pesar de que se mencionó que sería uno de los temas centrales de la sesión de hoy, quedó marginada del orden del día la declaración de la emergencia económica y social por las inundaciones en el sur. La iniciativa del oficialismo -con apoyo de parte de la oposición- obtuvo dictamen favorable en la comisión de Hacienda y Presupuesto, pero las autoridades de la Cámara resolvieron pisar el freno por un motivo simple: ya se encuentra vigente.
El equívoco fue señalado por el opositor Claudio Viña (Compromiso Tucumán), quien firmó un dictamen de minoría en el comité en rechazo de la propuesta impulsada por el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse. Consideró que se trataba de una “sobreactuación”, y fundamentó que desde 2007 existe la Ley de Emergencia Hídrica y Social (N° 7.875, prorrogada hasta diciembre de 2026 por la N° 9.941) que contempla este tipo de desastres.
“Me parece una puesta en escena”, desarrolló luego en una entrevista a LG Play. A su vez, consideró que este tipo de legislación no brinda respuestas concretas ya que la gente sigue sufriendo inundaciones. “Las leyes de emergencia no funcionan, se utilizan solo los artículos que sirven para liberar el gasto, para evitar la licitación pública, para poder administrar los recursos sin tanto control”, embistió.
Fuentes parlamentarias mencionaron que la declaración de la emergencia estaba considerada en el borrador del debate que comenzará hoy a las 9. Sin embargo, luego de llevar a cabo algunas averiguaciones, reconocieron que el Poder Ejecutivo (PE) ya contaba con las herramientas legales necesarias para atender la situación que afecta a miles de familias.
Temas a tratar
Está previsto que la sesión comience a las 9, conste de 13 temas y esté presidida por Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara) dado que el vicegobernador Miguel Acevedo estará a cargo del PE por un viaje de Osvaldo Jaldo.
En general no se avizoran temas tensos en lo político. Una de las iniciativas a abordar es un proyecto que envió la Casa de Gobierno para modificar el Código Tributario Provincial, con el objetivo de actualizar el topo de ingresos exigidos para el acceso a la exención del Impuesto Inmobiliario
Actualmente, la normativa establece que los ingresos del beneficiario o de su grupo familiar no deben superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), actualmente en $352.400. Se planteó, sin embargo, que la jubilación mínima supera el SMVM (es de $439.600), por lo que se propone actualizar el monto de referencia a dos salarios mínimos.
En la propuesta que firmaron Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se fundamentó que esta situación vuelve inaplicable la exención en muchos casos, desnaturalizando el espíritu de la norma. Por ello, la propuesta busca restablecer condiciones más equitativas de acceso.
Por otra parte, se pondrá en debate un proyecto de Vargas Aignasse para que el PE ceda en comodato y por el término de 20 años un terreno de unos 1.500 metros cuadrados en Cebil Redondo al Ministerio de Salud Pública, para la construcción de una policlínica. Se fundamentó que hubo un crecimiento poblacional sostenido, lo que generó una mayor demanda de servicios públicos esenciales, como salud primaria.
En el orden del día también se incluyó dos proyectos de ley para que la Provincia transfiera al Municipio de La Cocha, a título gratuito, dos inmuebles, a fin de formalizar jurídicamente la tenencia y uso de un bienes que actualmente cumplen una función pública. Uno de ellos, está destinado al funcionamiento de oficinas del Ministerio Pupilar y de la Defensa (en calle Sarmiento al 100). El segundo está destinado a consolidar y garantizar el desarrollo de actividades educativas, sociales y culturales.
En Casa de Gobierno: Jaldo, junto a dos senadoras nacionales
El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo en su agenda reuniones con las dos representantes tucumanas en la Cámara alta. En primer turno, el jefe del Poder Ejecutivo recibió a la senadora nacional Sandra Mendoza. “Trabajamos con el diálogo permanente para ver cuáles son los pasos que vamos dando y cuáles son las necesidades de la provincia”, afirmó la dirigente oriunda de Famaillá. Uno de los puntos tratados fue la cobertura de vacantes en la Justicia federal. “En eso también está Tucumán, donde tenemos terna y debemos estar atentos para ver cuándo ingresan a la Cámara”, dijo Mendoza. Más tarde fue el turno de su colega de recinto, Beatriz Ávila -quien acudió acompañada por su esposo, el ex intendente Germán Alfaro- para analizar el escenario local y la agenda parlamentaria en el Senado.