Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

En Casa de Gobierno: Jaldo, junto a dos senadoras nacionales

El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo en su agenda reuniones con las dos representantes tucumanas en la Cámara alta. En primer turno, el jefe del Poder Ejecutivo recibió a la senadora nacional Sandra Mendoza. “Trabajamos con el diálogo permanente para ver cuáles son los pasos que vamos dando y cuáles son las necesidades de la provincia”, afirmó la dirigente oriunda de Famaillá. Uno de los puntos tratados fue la cobertura de vacantes en la Justicia federal. “En eso también está Tucumán, donde tenemos terna y debemos estar atentos para ver cuándo ingresan a la Cámara”, dijo Mendoza. Más tarde fue el turno de su colega de recinto, Beatriz Ávila -quien acudió acompañada por su esposo, el ex intendente Germán Alfaro- para analizar el escenario local y la agenda parlamentaria en el Senado.



