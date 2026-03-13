Impulsan que se declare la emergencia económica y social por las inundaciones

En diálogo con este diario, Vargas Aignasse indicó que todos los esfuerzos de la política deben estar enfocados en los damnificados. “Lo importante es ocuparnos de la gente afectada en este momento, sin estandartes políticos, y dejar la cuestión judicial en manos de la Justicia. Repudio el hecho de violencia y espero que la Justicia avance, como lo manifestó el gobernador Osvaldo Jaldo”, dijo en alusión a la agresión que sufrió el diputado Federico Pelli (LLA). Y continuó: “todos los dirigentes, sin distinción de banderías, nos tenemos que ocupar de las víctimas de la inundación. Diputados nacionales y legisladores provinciales tenemos que tirar todos para el mismo”.