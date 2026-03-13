Impulsan que se declare la emergencia económica y social por las inundaciones

El oficialismo provincial, con el apoyo de diferentes sectores de la oposición, presentó un proyecto en la Legislatura para que en toda la provincia se declare la emergencia económica y social durante 180 días como consecuencia de las intensas precipitaciones e inundaciones registradas recientemente, que provocaron graves daños en viviendas, infraestructura, actividades productivas y condiciones de vida de la población en distintos sectores de Tucumán.
La propuesta del legislador Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista) precisa en el segundo artículo que la declaración “tiene por objeto asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia”. Se otorga, además, la posibilidad de una prórroga por igual plazo.
La iniciativa cuenta con el apoyo de José Cano (Radicalismo Federal), Walter Berarducci (Compromiso Tucuman), y los peronistas Roberto Moreno, Maia Martínez y Roque Argañaraz. En ella se faculta al Poder Ejecutivo (PE) a adoptar las medidas necesarias para atender la emergencia declarada por la propuesta, “pudiendo disponer la reasignación de partidas presupuestarias, implementar programas extraordinarios de asistencia social, sanitaria y alimentaria, y desarrollar acciones destinadas a acompañar a las familias y sectores productivos afectados”.
También subsidios a familias
Además, se dispone que la Provincia pueda llevar adelante las acciones de asistencia, recuperación y mitigación de daños en las zonas afectadas. En ese sentido, se indica que se debe priorizar la reparación de infraestructura pública, el restablecimiento de los servicios esenciales y la implementación de medidas de prevención y gestión del riesgo hídrico frente a eventos climáticos extraordinarios.
Por último, el proyecto de ley, autoriza en su artículo quinto a la Casa de Gobierno a “otorgar subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia destinados a las familias y sectores productivos damnificados, con el objetivo de facilitar la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica”.
En diálogo con este diario, Vargas Aignasse indicó que todos los esfuerzos de la política deben estar enfocados en los damnificados. “Lo importante es ocuparnos de la gente afectada en este momento, sin estandartes políticos, y dejar la cuestión judicial en manos de la Justicia. Repudio el hecho de violencia y espero que la Justicia avance, como lo manifestó el gobernador Osvaldo Jaldo”, dijo en alusión a la agresión que sufrió el diputado Federico Pelli (LLA). Y continuó: “todos los dirigentes, sin distinción de banderías, nos tenemos que ocupar de las víctimas de la inundación. Diputados nacionales y legisladores provinciales tenemos que tirar todos para el mismo”.
En los fundamentos de la propuesta, por último, se pone énfasis en las lluvias excepcionales que se dieron en las últimas horas, con jornadas de casi 170 milímetros, y meses, con un acumulado que ya ronda los 700 milímetros, cuando el promedio anual es de 1.300.