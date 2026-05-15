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Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

Las prestaciones que paga la Anses subirán 2,6% en junio.

JUBILACIONES. El haber mínimo será de $ 403.396,63 JUBILACIONES. El haber mínimo será de $ 403.396,63
Hace 2 Hs

La inflación de abril ha consolidado el valor del aumento en las jubilaciones, las pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que paga la Anses: subirán 2,6% en junio. 

De esta manera, el haber mínimo será de $ 403.396,63, sin contar con el bono, en el sexto mes del año, sin contar con el bono de $ 70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó que otorgará a los que menos ganan. Al sumar ese refuerzo, esa jubilación pasaría a $ 473.393,63. 

El alza se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios. Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga el organismo previsional. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) subirán a $ 144.959,44 durante el sexto mes del año. 

La máxima

En tanto, la jubilación máxima se ubicará $ 2.714.477,30. En tanto, la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) se irá a $ 322.717,30 mensuales, mientras que las Pensiones no Contributivas (PNC): $282.377,67. A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU): llega a $ 184.535,54. En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

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