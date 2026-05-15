Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

La máxima

En tanto, la jubilación máxima se ubicará $ 2.714.477,30. En tanto, la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) se irá a $ 322.717,30 mensuales, mientras que las Pensiones no Contributivas (PNC): $282.377,67. A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU): llega a $ 184.535,54. En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.