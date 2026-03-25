Agenda legislativa: el Gobierno de Milei enviará cuatro leyes para “fortalecer la propiedad privada”

La administración de Javier Milei anunció el envío al Congreso de un paquete de proyectos que integran su primera agenda legislativa. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que las iniciativas apuntan a reforzar la propiedad privada y reducir lo que el oficialismo considera problemas estructurales de inseguridad jurídica.
“Como segundo orden del día, en cumplimiento de la indicación del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación", sostuvo Adorni.
Foco en la propiedad privada
Entre los principales ejes, el funcionario adelantó el envío de un conjunto de leyes destinadas a fortalecer la propiedad privada en la Argentina. En ese sentido, mencionó una reforma a la ley de expropiaciones que buscará limitar los casos de “utilidad pública”.
"El Estado no puede decidir unilateralmente", remarcó Adorni. Además, confirmó que se avanzará con un nuevo marco normativo para la Ley de Manejo del Fuego, a la que calificó como “inventada por Máximo Kirchner”.
Otra de las iniciativas contempla modificar la Ley de Tierras Rurales para eliminar las restricciones a la compra por parte de extranjeros. A esto se suma un proyecto de ley de desalojos que, según explicó, permitirá restituir propiedades “en menos de cinco días”.
Asimismo, el vocero hizo referencia a la modificación de la denominada Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y que busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de la actividad minera.
“La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo”, afirmó Adorni, al tiempo que indicó que la propuesta devolverá a las provincias la potestad de definir en qué zonas se permitirá la explotación minera.
Reformas en discapacidad y universidades
El paquete legislativo también incluirá cambios en las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos iniciativas que habían sido impulsadas por la oposición y posteriormente vetadas por el Ejecutivo.
"Como están planteadas estas leyes, vienen a repartir plata que no hay y forzarnos a emitir. Y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza", cuestionó el funcionario.
En esa línea, agregó: "Además, vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer clientelismo".
En cuanto a las universidades, trascendió un borrador que propone aumentos salariales del 12,3% en tres tramos -marzo, julio y septiembre- sin que queden atados a la inflación.
Nuevo Código Penal y agenda legislativa
Adorni también confirmó el envío de un nuevo Código Penal, un proyecto de 900 páginas que endurece penas e incorpora nuevas figuras delictivas, como estafas piramidales, daño animal, actividad de “trapitos” y tenencia de armas en cárceles, entre otras. “De esta forma, iniciamos lo que el Presidente ha llamado el Año calendario de la Reforma: el proceso de sesiones más reformista de la historia”, afirmó.
Además, adelantó que el Gobierno remitirá al Senado 60 pliegos de jueces y fiscales, y confirmó que brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril.