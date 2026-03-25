Agenda legislativa: el Gobierno de Milei enviará cuatro leyes para “fortalecer la propiedad privada”

Nuevo Código Penal y agenda legislativa

Adorni también confirmó el envío de un nuevo Código Penal, un proyecto de 900 páginas que endurece penas e incorpora nuevas figuras delictivas, como estafas piramidales, daño animal, actividad de “trapitos” y tenencia de armas en cárceles, entre otras. “De esta forma, iniciamos lo que el Presidente ha llamado el Año calendario de la Reforma: el proceso de sesiones más reformista de la historia”, afirmó.