Di María enciende las alarmas en Rosario Central: se perdería el duelo contra Atlético Tucumán y está en duda para la Libertadores

El problema físico no es nuevo. Di María ya arrastraba una molestia en el aductor izquierdo desde antes del clásico frente a Newell’s, partido que disputó y en el que incluso marcó un gol. Luego, se perdió el duelo contra Argentinos Juniors, reapareció ante Banfield -donde aportó una asistencia pero admitió que seguía con dolor- y en la reciente derrota frente a Independiente Rivadavia permaneció en el banco sin sumar minutos.