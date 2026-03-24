Di María explotó en redes por un rumor sobre su familia: "Si seguís ensuciando mi nombre..."

En un martes con poca actividad futbolística, Ángel Di María se convirtió en el centro de la escena por un fuerte descargo en redes sociales. El jugador de Rosario Central reaccionó con dureza ante un rumor que involucraba a su esposa, Jorgelina Cardoso, y no dudó en apuntar directamente contra el autor de la publicación.
Todo comenzó el lunes, cuando una cuenta de X (ex Twitter) difundió una versión sobre un supuesto episodio ocurrido en un barrio privado de Funes, donde vive la familia del futbolista. Según ese posteo, la esposa de un jugador de la Selección habría protagonizado una escena tras enterarse del ingreso de modelos al lugar. Aunque no se mencionaban nombres, las referencias apuntaban claramente a Di María.
La respuesta no tardó en llegar. Este martes, el propio “Fideo” compartió una captura de la publicación en su cuenta de Instagram y cruzó con dureza al usuario. “Te voy a dar un poco de fama. Qué manera de inventar cosas, de querer ensuciar por ensuciar a la gente”, escribió.
El mensaje no quedó ahí. Di María también dejó abierta la puerta a una acción judicial. “Si seguís ensuciando mi nombre y el de mi familia voy a ir a lo judicial”, advirtió, visiblemente molesto por la situación.
Lo llamativo del caso es que la cuenta señalada por el futbolista no es anónima y tiene un alcance limitado en redes. Sin embargo, el rumor se viralizó rápidamente, lo que motivó la reacción del jugador.
Horas después del descargo, el usuario volvió a publicar contenido sobre el tema, incluso mencionando a una de las supuestas personas involucradas, aunque ese posteo fue eliminado poco tiempo después.
Así, en medio de un clima de rumores y versiones cruzadas, Di María salió al frente para defender a su familia y marcar un límite ante lo que consideró una acusación sin fundamentos.