Di María explotó en redes por un rumor sobre su familia: "Si seguís ensuciando mi nombre..."

Todo comenzó el lunes, cuando una cuenta de X (ex Twitter) difundió una versión sobre un supuesto episodio ocurrido en un barrio privado de Funes, donde vive la familia del futbolista. Según ese posteo, la esposa de un jugador de la Selección habría protagonizado una escena tras enterarse del ingreso de modelos al lugar. Aunque no se mencionaban nombres, las referencias apuntaban claramente a Di María.