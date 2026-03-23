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La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

Entre otros, la Municipalidad instalará una foto del árbol notable en su época de esplendor.

HISTÓRICO. El gomero, ubicado frente al cementerio del Oeste, tenía más de un siglo de vida, y había sido declarado “árbol notable” en 2004. HISTÓRICO. El gomero, ubicado frente al cementerio del Oeste, tenía más de un siglo de vida, y había sido declarado “árbol notable” en 2004. La Gaceta / Fotos de Osvaldo Ripoll
Hace 2 Hs

A días de la caída del gomero histórico, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comunicó que continúa trabajando en el lugar para definir cómo se transformará el espacio. Mientras tanto, la actividad en la plaza mantiene su ritmo habitual: personas que caminan, hacen ejercicio o pasean a sus mascotas comparten el sector con los curiosos que se acercan a ver los restos del ejemplar.

“Es una pérdida tremenda. No recuerdo un suceso así”, dijo Miguel Aragón, un vecino. Agregó que el árbol era un símbolo para Tucumán, y admitió que aunque su deterioro era visible no esperaba un desenlace tan repentino. Finalmente, manifestó su deseo de que el sitio sea utilizado para algún tipo de homenaje.

Jorge Ledesma, otro vecino, mencionó que no va a haber nada que pueda reemplazarlo. Rememoró que pasaba por allí a diario. “Mi papá me traía a acá cuando era chico y ya me hablaba de lo antiguo que era este árbol”, recordó. Y coincidió en la necesidad de que se deje un recordatorio en el sitio.

PLAN. Las partes pequeñas del árbol serán trituradas para hacer abono. PLAN. Las partes pequeñas del árbol serán trituradas para hacer abono.

El impacto de la pérdida alcanzó también a los más jóvenes. “A mi hijo le gusta mucho el árbol y la naturaleza. Se puso muy triste al enterarse de lo que pasó”, contó Pablo Ojeda. Si bien dijo que continuarán asistiendo al parque, calificó el hecho como la pérdida de algo importante, y propuso conservar parte del tronco o las raíces, a modo de recuerdo.

Sorpresa

“Hace poco vinimos y el árbol estaba, y ahora ya no está más”, señalaron Gabriel y Candela, sorprendidos por el cambio. Además de lamentar la pérdida, indicaron cómo se modificó el entorno. “Quedó una vista más clara a la entrada del Cementerio del Oeste”, señalaron. Sugirieron plantar un nuevo ejemplar y reutilizar la madera para bancos o algunas piezas talladas.

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Ricardo, que pasea habitualmente por la zona, mencionó el impacto visual que genera la ausencia del ejemplar. “Esto va a cambiar el paisaje. Queda un espacio vacío y desaparece algo que identificaba a la plaza”, afirmó. Sobre el uso del espacio, propusó que se pongan juegos para niños o que se parquice la zona para que se aproveche el sector que quedó libre.

PLAN. Las partes pequeñas del árbol serán trituradas para hacer abono. PLAN. Las partes pequeñas del árbol serán trituradas para hacer abono.

En cuanto a las intervenciones previstas, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Capital, Luciano Chincarini, indicó que los restos del gomero serán reutilizados. Las partes más pequeñas serán trituradas para generar abono, mientras que los fragmentos de mayor tamaño se utilizarán para la construcción de bancos para la plaza. Sobre la recuperación del espacio, señaló: “La idea es hacer un cantero; se va a ahuecar el tocón para colocar sustrato y plantas ornamentales, además de instalar una foto alusiva en su estado de plenitud”.

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Las tareas de recuperación del espacio continuarán en los próximos días, con el objetivo de reordenar el sector y de incorporar nuevos elementos, mientras se busca preservar el valor simbólico del gomero para la comunidad.

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