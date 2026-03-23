La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

En cuanto a las intervenciones previstas, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Capital, Luciano Chincarini, indicó que los restos del gomero serán reutilizados. Las partes más pequeñas serán trituradas para generar abono, mientras que los fragmentos de mayor tamaño se utilizarán para la construcción de bancos para la plaza. Sobre la recuperación del espacio, señaló: “La idea es hacer un cantero; se va a ahuecar el tocón para colocar sustrato y plantas ornamentales, además de instalar una foto alusiva en su estado de plenitud”.