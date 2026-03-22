Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Según explicó el secretario de Ambiente de Yerba Buena, Pablo Quiroga, la saturación del suelo disminuye la capacidad de anclaje de las raíces. “Cuando el suelo se satura, las propiedades de la raíz para adherirse se debilitan. Si a eso le sumas viento, es muy probable que el árbol se caiga”, indicó y remarcó que, en la mayoría de los casos, los árboles no se quiebran a la mitad, sino que caen desde la base.