Una postal impactante frente al Cementerio del Oeste: cayó el histórico gomero

El árbol, de más de un siglo de vida, cayó a media mañana de ayer sin dejar heridos, pero generando un fuerte impacto entre vecinos y transeúntes. Su enorme tronco, desgarrado en varias secciones, deja ver la madera astillada y abierta. Las raíces, gruesas y retorcidas, quedaron expuestas sobre el césped. A su alrededor, restos de ramas y fragmentos evidencian la violencia de la caída.