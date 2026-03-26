Monotributo 2026: todo sobre el aumento del 14,29% y el nuevo incremento confirmado para septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó en marzo de 2026 un incremento del 14,29% en el monotributo, medida que afecta a más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. Esta actualización surge del mecanismo automático vinculado a la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. El ajuste impacta tanto en el valor de las cuotas mensuales como en los topes de facturación anual que determinan la permanencia en cada categoría del régimen.