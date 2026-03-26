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Monotributo 2026: todo sobre el aumento del 14,29% y el nuevo incremento confirmado para septiembre

El ajuste impacta tanto en el valor de las cuotas mensuales como en los topes de facturación anual que determinan la permanencia en cada categoría del régimen.

Monotributo 2026: todo sobre el aumento del 14,29% y el nuevo incremento confirmado para septiembre Monotributo
Hace 22 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó en marzo de 2026 un incremento del 14,29% en el monotributo, medida que afecta a más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. Esta actualización surge del mecanismo automático vinculado a la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. El ajuste impacta tanto en el valor de las cuotas mensuales como en los topes de facturación anual que determinan la permanencia en cada categoría del régimen.

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El nuevo esquema de pagos rige para todos los niveles y convive con la confirmación de un próximo ajuste programado para septiembre de 2026. Esta situación anticipa nuevas modificaciones en las escalas para los monotributistas en el corto plazo, obligando a los usuarios a seguir de cerca las actualizaciones del organismo. De esta manera, el sistema tributario busca adecuar los montos de facturación y las obligaciones mensuales al contexto económico vigente.

Por qué aumentó el monotributo en marzo

El incremento aplicado en marzo integra la actualización semestral de ARCA para sostener el régimen frente al avance inflacionario. La suba del 14,29% en las cuotas del monotributo entró en vigencia durante el tercer mes de 2026, cumpliendo con la normativa de mantener los valores alineados con el contexto económico actual. Esta medida asegura que la recaudación y los parámetros del sistema guarden relación con el costo de vida vigente.

Dicho ajuste alcanza a todas las escalas, desde la A hasta la K, afectando tanto a prestadores de servicios como a vendedores de bienes muebles. El cambio eleva el monto de la obligación mensual y redefine los límites de facturación anual permitidos para cada escalafón. Estas modificaciones pueden derivar en cambios de categoría para los contribuyentes o, en ciertos casos, en la salida del régimen simplificado hacia el sistema general.

Cuándo vuelve a aumentar el monotributo

Con un nuevo ajuste previsto para septiembre, los contribuyentes deberán prestar atención a dos momentos clave. Por un lado, la recategorización obligatoria de agosto de 2026, donde se deberán informar los ingresos de los últimos 12 meses. Por otro, la actualización de escalas que puede modificar la carga mensual a pagar.

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