Anses: quiénes cobran del 25 al 27 de marzo, calendario completo para jubilados y pensionados

La agenda de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó un calendario para el cierre de marzo donde se detalla según el numero de Documento de Indentidad, quienes debeén cobrar. Después de los feriados del 23 y el pasado 24 por el día de la Memoria, Verdad, y Justicia, la semana quedó con pocos días habiles para realizar estos trámites.