Anses: quiénes cobran del 25 al 27 de marzo, calendario completo para jubilados y pensionados

La agenda de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó un calendario para el cierre de marzo donde se detalla según el numero de Documento de Indentidad, quienes debeén cobrar. Después de los feriados del 23 y el pasado 24 por el día de la Memoria, Verdad, y Justicia, la semana quedó con pocos días habiles para realizar estos trámites.
Algunas prestaciones ya cerraron su calendario mensual para esta altura del mes. En ese cruce entre fechas, montos y reclamos está el núcleo de la semana.
ANSeS del 25 al 27 de marzo: calendario de pagos, cuánto cobrar y quiénes pueden reclamar
El lunes 23 no tuvo operatoria habitual por el día no laborable con fines turísticos y el martes 24 tampoco hubo pagos por el feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Eso desplaza el cronograma y hace que la actividad recién se reanude este miércoles 25 de marzo.
A partir de esa fecha, se retoma el pago de las jubilaciones y pensiones que exceden el haber mínimo. El cronograma establece que el miércoles 25 cobran los titulares con DNI finalizados en 2 y 3; el jueves 26, los terminados en 4 y 5; y el viernes 27, los documentos acabados en 6 y 7.
En estos mismos días continúa el calendario de la Prestación por Desempleo, siguiendo el mismo orden: documentos terminados en 2 y 3 el miércoles 25; 4 y 5 el jueves 26; y 6 y 7 el viernes 27. Asimismo, la Asignación por Embarazo completa su esquema el miércoles 25 con el pago a los DNI terminados en 9.
Respecto a los importes, marzo trajo actualizaciones en las prestaciones de Anses. La jubilación mínima se fijó en $369.600,88 (alcanzando los $439.600,88 con el bono). Por otro lado, la PUAM se ubica en $365.680,70 con refuerzo incluido, y las Pensiones No Contributivas en $328.720,62. Finalmente, la AUH quedó en $132.814 y la Asignación Familiar por Hijo (primer rango) en $66.414.