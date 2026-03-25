Mercado Pago se suma a Shein y Temu: cómo comprar más fácil en el exterior
La reconocida billetera digital habilitó su propia pasarela de pagos en las gigantes asiáticas del e-commerce, permitiendo a los usuarios pagar con saldo en cuenta o tarjeta de forma ágil y esquivando las trabas habituales de los bancos tradicionales.
Comprar en el exterior acaba de volverse mucho más accesible y rápido para los argentinos. Mercado Pago integró oficialmente su pasarela de pagos en Shein y Temu, las dos plataformas chinas que actualmente concentran millones de compras internacionales. Esta medida es una respuesta concreta a la enorme demanda de los usuarios que buscan simplificar el sistema de compras puerta a puerta, permitiéndoles abonar sus pedidos directamente utilizando el saldo en su cuenta o sus tarjetas.
La ventaja de Mercado Pago: aprobación instantánea y dólar transparente
Históricamente, las compras internacionales realizadas con tarjetas prepagas locales sufrían constantes rechazos debido a los estrictos sistemas de prevención de fraude de los sitios asiáticos. La gran ventaja competitiva de esta integración radica en que la fintech optimizó sus protocolos para que la fricción sea mínima, logrando una tasa de aprobación donde las transacciones se confirman en segundos sin necesidad de validaciones adicionales.
Además, frente a los bancos tradicionales que toman la cotización del dólar al momento del cierre del resumen, la billetera de Marcos Galperin ofrece transparencia inmediata utilizando el dólar tarjeta oficial actualizado en tiempo real. Básicamente, pagás exactamente lo que ves en el momento.
Como beneficio adicional, los usuarios tienen la posibilidad de dejar su dinero rindiendo en el fondo común de inversión de la plataforma hasta el segundo previo a realizar la compra. Esto permite compensar, al menos mínimamente, la carga impositiva que conlleva el dólar tarjeta en el país. Al momento del checkout, la opción aparece integrada y permite abonar en un solo pago con tarjeta o usando el saldo disponible.
¿Qué sucede con la Aduana y los envíos para los envíos de Shein y Temu?
Si bien el proceso de pago se simplificó al máximo, es importante destacar que las cuestiones aduaneras siguen quedando del lado del comprador. A diferencia de servicios como el de Mercado Libre Compra Internacional, que funciona con un sistema de courier todo incluido, aquí los paquetes deben cumplir con la normativa aduanera argentina tradicional.
Los pedidos en ambas plataformas tienen un tope de $3.000 por transacción. Para que el envío no quede retenido, el comprador tiene la obligación de registrarse en el portal del Correo Argentino y declarar el contenido del paquete antes de recibirlo. Además, se debe contemplar el pago de impuestos del 50% sobre el valor que exceda el monto permitido para las compras personales, y en algunos casos se pueden solicitar derechos de importación adicionales si el valor declarado supera los umbrales permitidos.
En cuanto a los costos logísticos, el valor del envío estándar desde la plataforma de indumentaria hacia Argentina es de $35.000, pero el envío pasa a ser gratuito si la compra supera los $56.051. Todo el trayecto del paquete puede ser monitoreado mediante el sistema de seguimiento internacional del Correo Argentino una vez que ingresa al país.