Mercado Pago se suma a Shein y Temu: cómo comprar más fácil en el exterior

Los pedidos en ambas plataformas tienen un tope de $3.000 por transacción. Para que el envío no quede retenido, el comprador tiene la obligación de registrarse en el portal del Correo Argentino y declarar el contenido del paquete antes de recibirlo. Además, se debe contemplar el pago de impuestos del 50% sobre el valor que exceda el monto permitido para las compras personales, y en algunos casos se pueden solicitar derechos de importación adicionales si el valor declarado supera los umbrales permitidos.