Atención gratuita en Tucumán: cómo funciona el programa de estimulación temprana

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán coordina en el Hospital de Niños un dispositivo especializado para la atención de menores con problemas de desarrollo. Este espacio trabaja de forma conjunta con Educación Especial para brindar un abordaje integral a niños de hasta 3 años y 11 meses que presentan riesgos madurativos o diagnósticos específicos.
Actualmente, el equipo realiza el seguimiento de 45 niños, con un enfoque prioritario en pacientes con síndrome de Down. El servicio se centra en la derivación temprana desde maternidades o CAPS, asegurando que las familias reciban acompañamiento profesional desde el primer momento para potenciar el aprendizaje y la autonomía infan
Cómo es el movimiento del camion de estimulación temprana del Ministerio de Salud Publica
La coordinadora del Centro de Estimulación Temprana del Hospital de Niños, Adriana Jeréz comentó: “Nosotros pertenecemos a la modalidad de Educación Especial, donde trabaja el Ministerio de Educación y el de Salud Pública por medio del Hospital de Niños. En Atención Temprana, realizamos el abordaje de niños con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlo y dentro de esto, una población muy importante, que son aquellos con diagnóstico de síndrome de Down. Actualmente, hacemos el seguimiento de 45 niños, desarrollando una labor importante en cuanto a su desarrollo y sus capacidades, para que, en la edad adulta, pueda tener un papel activo en la sociedad”.
En tanto, la profesional destacó: “Es muy importante la detección temprana y enviarlo al centro de Atención Temprana del Hospital de Niños para concretar el abordaje. Además, es de gran relevancia la concientización por el Día Mundial del Síndrome de Down y visibilizar nuestra labor ante la sociedad. En este esquema, desarrollamos una Maratón en la Plaza San Martín, donde participaron nuestros niños, y diferentes entidades como el Cottolengo Don Orione, donde se brinda atención a personas con discapacidad. Si bien nuestra población es de 0 a 3 años y 11 meses, pero invitamos a toda la sociedad para que se sumen a acompañarnos”.
¿Cómo es la modalidad de atención?
La licenciada Adriana Jeréz explicó: “Una vez que nos derivan pacientes desde Maternidad o algún Centro de Atención Primaria, atendemos a la familia, tomando más allá de la problemática en el desarrollo del síndrome. Brindamos acompañamiento a los padres que llegan con el primer diagnóstico. Este primer momento, es muy relevante, porque es cuando recién están iniciando un camino, trabajando en relación a los cuidados. Si llegan tempranamente, el posterior desarrollo del niño, en cuanto los procesos de aprendizaje, como así también cualquier tipo de problemática, se la puede mejorar a partir justamente a partir de este trabajo, de esa atención central”.