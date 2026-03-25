Atención gratuita en Tucumán: cómo funciona el programa de estimulación temprana

Cómo es el movimiento del camion de estimulación temprana del Ministerio de Salud Publica

La coordinadora del Centro de Estimulación Temprana del Hospital de Niños, Adriana Jeréz comentó: “Nosotros pertenecemos a la modalidad de Educación Especial, donde trabaja el Ministerio de Educación y el de Salud Pública por medio del Hospital de Niños. En Atención Temprana, realizamos el abordaje de niños con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlo y dentro de esto, una población muy importante, que son aquellos con diagnóstico de síndrome de Down. Actualmente, hacemos el seguimiento de 45 niños, desarrollando una labor importante en cuanto a su desarrollo y sus capacidades, para que, en la edad adulta, pueda tener un papel activo en la sociedad”.