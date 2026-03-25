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Educación: Tucumán da inicio al ciclo en institutos de nivel terciario

Aún están abiertas las inscripciones.

Educación: Tucumán da inicio al ciclo en institutos de nivel terciario ARCHIVO
Hace 6 Hs

Las clases comienzan hoy en todos los institutos de nivel terciario de la provincia, pero todavía queda margen para inscribirse en cualquiera de las 62 tecnicaturas y 44 carreras de formación docente que se dictan en Tucumán. El nuevo director de Educación Técnica, doctor Carlos Bulacios, junto a la ministra Susana Montaldo, inaugurarán el ciclo lectivo 2026 esta tarde, a las 14 en el IES Aguilares. Mientras tanto, ya están abiertas las inscripciones para los cursos de formación docente gratuitos para todos los docente, de los distintos niveles y modalidades.

Tucumán cuenta con 96 instituciones de nivel terciario: 47 pertenecen a establecimientos de gestión estatal y 49 son privados, distribuidos en toda la provincia, desde Colalao del Valle hasta Taco Ralo. Las carreras son de tres y cuatro años, por lo general. Desde el año pasado hay una nueva oferta educativa en el área estatal que abarca las especialidades en: Técnico Superior en Agroecología, Técnico Superior en Biotecnología de los Alimentos, -Profesorado de Educación Musical en Conservatorio de Música, anexo Concepción, y Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias Políticas, en Escuela Normal Superior Florentino Ameghino (Juan B. Alberdi).

“Algo muy importante es que este año estamos terminando de reformular los nuevos diseños curriculares de formación docente con los que se trabajará de ahora en adelante. Esta actualización curricular es esencial para la formación de los profesionales y lleva todo un proceso de trabajo con los directores y docentes de las instituciones con el apoyo de especialistas contratados para tal fin”, explicó Bulacios. Este trabajo es fundamental para que la provincia pueda mantener la validez nacional de los títulos que emite la provincia, según los requerimientos del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), resaltó el director del nivel.

Tecnicaturas

La oferta en tecnicaturas es mucho más diversa que años anteriores ya que incluye una gran cantidad de perfiles. El largo menú de formaciones está asociado a las áreas de salud, del mundo del trabajo, como gastronomía, idiomas, seguridad, ambiente e higiene, actividades específicas como la industria azucarera, y otras. También se ofrece una oferta muy actual en tecnicaturas orientadas a la tecnología, como desarrollo de software, diseño gráfico y manejo de redes de rápida salida laboral.

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Asimismo pueden encontrarse los profesorados en lengua, matemática, historia, geografía, ciencias sagradas, ciencias políticas, biología, economía, música, danza y muchas otras- especialidades. Toda la oferta se puede encontrar en la página https://des-tuc.infd.edu.ar/sitio/tecnico-profesional-version-2/ del Ministerio de Educación.

Por otro lado, se comunicó que para este año se han previsto 15 capacitaciones docentes sobre diferentes temas, algunas de las cuales ya se han iniciado. Las inscripciones siguen abiertas. “Este año las capacitaciones están en la línea de la profundización del pensamiento matemático, porque continuamos con el Plan de Alfabetización, y con las líneas de la pedagogía del cuidado y liderazgo y gestión”, señaló la subdirectora de Formación Docente Continua e Investigación (FDCI) del Ministerio de Educación, Elma Ferrazzano.

En esa línea, también afirmó que Tucumán continuará capacitando a todo el personal docente en Inteligencia Artificial con fines pedagógicos. “En 2025 se capacitaron 10.800 docentes y en 2026 se realizará el segundo curso para seguir avanzando en esos conocimientos, a la vez que se volverá a dictar el primer curso para los docentes que no lo hicieron”, indicó.

Para conocer más sobre la oferta en capacitación los docentes pueden ingresar a la página del Infod https://red.infd.edu.ar/ que se accede también a través de la web oficial del Ministerio de Educación.

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