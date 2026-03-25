Educación: Tucumán da inicio al ciclo en institutos de nivel terciario

“Algo muy importante es que este año estamos terminando de reformular los nuevos diseños curriculares de formación docente con los que se trabajará de ahora en adelante. Esta actualización curricular es esencial para la formación de los profesionales y lleva todo un proceso de trabajo con los directores y docentes de las instituciones con el apoyo de especialistas contratados para tal fin”, explicó Bulacios. Este trabajo es fundamental para que la provincia pueda mantener la validez nacional de los títulos que emite la provincia, según los requerimientos del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), resaltó el director del nivel.