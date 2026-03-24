Polémica en Peaky Blinders: por qué Paul Anderson quedó fuera de la película en Netflix

Además de repasar su situación personal, opinó sobre la obra en general y recordó con humor la brutalidad de su papel en el pasado. Señaló que la película le pareció increíble, pero que él no veía un motivo claro para realizarla, ya que prefería filmar un par de temporadas adicionales para la televisión. En ese sentido, adelantó que los productores planean dos entregas más a futuro, aunque desconoce si sumarán a una generación más joven o a un elenco renovado. Finalmente, la película también dejó afuera a otros nombres conocidos, como Finn (interpretado por Harry Kirton), para centrar la narrativa exclusivamente en la figura de Tommy y darle un enfoque mucho más personal a la historia.