Polémica en Peaky Blinders: por qué Paul Anderson quedó fuera de la película en Netflix
Tras su polémico arresto, Paul Anderson rompió el silencio sobre el trágico destino de Arthur Shelby y explicó su salida del universo de Peaky Blinders, una decisión que cambió para siempre la historia de la familia Shelby.
El estreno de la película de Peaky Blinders en Netflix trajo consigo la épica conclusión de la saga de la familia Shelby, pero los fanáticos notaron rápidamente una gran ausencia: Arthur Shelby. Las fotos virales sobre su extrema delgadez y los escándalos judiciales rodearon al actor Paul Anderson, lo que desató un sinfín de especulaciones sobre los verdaderos motivos de su exclusión del proyecto.
La preocupación de los seguidores comenzó meses atrás, cuando circularon imágenes del actor en un estado muy descuidado. Poco después, en diciembre de 2023, la policía arrestó al intérprete en Londres y, en enero de 2024, él mismo se declaró culpable ante la justicia británica por posesión de crack, cocaína y anfetaminas. Aunque la producción no emitió un comunicado oficial al respecto, este sorpresivo episodio generó fuertes dudas en el equipo sobre su continuidad en la franquicia.
El destino de Arthur Shelby en Peaky Blinders: la resignación de Paul Anderson
Antes del lanzamiento del film, el artista concedió una entrevista al medio Ladbible, donde habló sobre su llamativa ausencia. Con un tono resignado y lejos de mostrarse molesto, expresó: “Bueno, ¿qué se puede hacer? Es lo que es”. De esta forma, dejó entrever que su salida respondió a estrictas decisiones creativas y optó por dar un paso al costado de forma pacífica para que el equipo continuara con la grabación.
Sobre el cierre de su icónico personaje, el británico confirmó que Arthur murió. Sin embargo, aclaró que la obra incluye una referencia hacia él y que el tratamiento del guion le resultó "muy poderoso" y poco convencional para el lenguaje habitual del cine. "Lo que le pasa a Arthur es algo que no se ve en la televisión", detalló sobre ese misterioso desenlace.
Además de repasar su situación personal, opinó sobre la obra en general y recordó con humor la brutalidad de su papel en el pasado. Señaló que la película le pareció increíble, pero que él no veía un motivo claro para realizarla, ya que prefería filmar un par de temporadas adicionales para la televisión. En ese sentido, adelantó que los productores planean dos entregas más a futuro, aunque desconoce si sumarán a una generación más joven o a un elenco renovado. Finalmente, la película también dejó afuera a otros nombres conocidos, como Finn (interpretado por Harry Kirton), para centrar la narrativa exclusivamente en la figura de Tommy y darle un enfoque mucho más personal a la historia.