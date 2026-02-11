Bridgerton: qué personaje podría morir tras la inesperada confesión de su actor

Las declaraciones de uno de los actores de Bridgerton encendieron las alarmas entre los fanáticos de la exitosa serie de Netflix. En una entrevista reciente, el intérprete dejó entrever que su personaje podría no tener un futuro asegurado en la historia, lo que disparó especulaciones sobre una posible muerte en la próxima temporada.
Aunque no confirmó nada de manera explícita, sus palabras fueron suficientes para que las teorías comenzaran a circular en redes sociales. La posibilidad de una despedida inesperada genera impacto en una ficción que se caracteriza por sus romances intensos, giros dramáticos y personajes centrales que sostienen el universo narrativo creado por Shonda Rhimes.
Bridgerton: las declaraciones de un actor que desataron rumores sobre la posible muerte de un querido personaje
Las especulaciones se concentraron en Victor Alli, quien interpreta a John Stirling, una pieza clave en la historia que rodea a Francesca Bridgerton. En una nota reciente, el actor describió su experiencia en la ficción utilizando el pasado, una elección que llamó la atención de los fanáticos.
“‘No hay palabras que encapsulen lo que significa haber estado en este maravilloso programa’”, afirmó a principios de mes en una entrevista con Numero Netherlands. “‘Conocí personas con las que seré amigo por mucho tiempo y estoy muy agradecido de haber sido parte de esto. Los voy a extrañar muchísimo’”, completó.
Aunque no confirmó en ningún momento el destino de su personaje, la manera en que se expresó fue suficiente para que muchos interpretaran sus palabras como una señal de despedida.
Bridgerton: por qué John Stirling sería el personaje que podría morir si la serie sigue los libros
En caso de que la ficción decidiera ajustarse al camino narrativo trazado por Julia Quinn, John Stirling sería quien tendría más posibilidades de enfrentar una muerte capaz de conmover a la audiencia.
Dentro de la saga literaria, ese desenlace funciona como un antes y un después para Francesca, transformando sus lazos y su evolución en el universo familiar Bridgerton. Adaptar ese episodio implicaría introducir un cambio de tono marcado en una propuesta que, aun con tensiones, mantiene al romance y la esperanza como ejes centrales.
No obstante, la serie ya ha mostrado en temporadas previas que no reproduce de forma exacta cada acontecimiento de los libros.