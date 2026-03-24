Ayuda Escolar Anual de ANSES: requisitos, montos y el error que retrasa el cobro

Muchas personas esperan poder acceder a una de las prestaciones de Anses, en especifico la Ayuda escolar Anual. La misma está destinada a colaborar a la edudacion de niños en edad escolar y niños con discapacidad que asisten a establecimientos de enseñanza especial (públicos o privados) o reciben apoyo de maestros particulares matriculados.
Las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive y sin límite de edad para hijo con discapacidad). Se abona a uno de los progenitores.
Aunque este pago está previsto para el corriente mes de marzo, muchas familias aun no lo recibieron y su pago quedó para el mes de abril. El organismo confirmó que existe un motivo puntual que explica la demora y cómo regularizar la situación.
Todo lo que debés saber sobre la Ayuda Escolar Anual de Anses
¿A quién está dirigido?
Personas con hijos a cargo y que reciban
- Asignación Familiar por Hijo
- Asignación Universal por Hijo
-Tener entre 45 días y 17 años inclusive.
-Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario).
Del hijo con discapacidad:
-Sin límite de edad.
-Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.
Hasta el 31 de diciembre de cada año se puede generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES. Para más información ingresá a las preguntas frecuentes de Ayuda Escolar.
Por qué no se acreditó la ayuda escolar y cómo solucionarlo
La falta del certificado escolar es la razón fundamental por la cual el cobro de la ayuda permanece inactivo. Resulta indispensable contar con este documento debidamente validado para que el sistema autorice la transferencia de los fondos correspondientes.
En los casos donde el formulario fue rechazado, es necesario corregir los datos y volver a cargarlo. Si está aprobado, el plazo de acreditación puede extenderse hasta 60 días.
Cómo presentar el certificado escolar en ANSES paso a paso
Para completar el trámite, el organismo habilitó la gestión online a través de su plataforma:
-Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave
-Dirigirse a la sección “Hijos”
-Seleccionar “Presentar certificado escolar”
-Generar el formulario correspondiente
-Llevarlo a la institución educativa para su firma
-Subir el documento completo al sistema
Este proceso es fundamental para destrabar el pago y asegurar la acreditación del beneficio.