Asia regresa al carbón ante el golpe energético de la guerra en Medio Oriente

Más de 80 % del crudo y del gas natural licuado (GNL) que pasa por el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto, va a Asia, según la Administración de Información de Energía estadounidense. Pakistán, India y Bangladesh importan GNL de Qatar, que anunció la semana pasada la reducción de 17% de su capacidad exportadora por ataques iraníes.