La infancia bajo fuego: más de 2.100 niños víctimas de la escalada en Medio Oriente

Desplazamiento y colapso educativo

La violencia no solo cobra vidas, sino que desarticula el futuro de millones. Antes de esta crisis, 44,8 millones de niños ya vivían en zonas de conflicto en la región. Hoy, el desplazamiento masivo empeora el panorama: solo en Irán, 864.000 menores han huido de sus hogares, mientras que en Líbano la cifra de niños desplazados alcanza los 370.000.