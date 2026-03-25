Bitácora del conflicto que sacude a Medio Oriente

Sin descanso: las operaciones de Estados Unidos en la región continúan
“Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la operación Furia Épica continúa sin cesar para alcanzar los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Persistente: Francia advierte sobre una nueva crisis petrolera
La guerra en Medio Oriente está provocando una “nueva crisis petrolera” y si persiste “más allá de unas semanas” podría propagarse más ampliamente a la economía y ser, en el fondo, de naturaleza más sistémica, advirtió el ministro de Economía francés, Roland Lescure.
Líbano: crítica a la expulsión del embajador iraní
El movimiento proiraní libanés Hezbollah criticó el martes la decisión de las autoridades libanesas de expulsar al embajador de Irán, y les pidió que se retracten “inmediatamente”. Líbano retiró la acreditación al recientemente nombrado embajador de Irán en Beirut y le dio de plazo hasta el domingo para salir del país.
Diálogo: China recomienda a Teherán que entre en negociaciones
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo a su homólogo iraní, Abás Araqchi, que “hablar es mejor que seguir luchando”, después de que Teherán desmintiera a Trump, que dijo que estaban negociando.
Marroquí: Emiratos anuncia la muerte de un contratista en Baréin
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que un empleado marroquí de las fuerzas armadas emiratíes murió en Baréin un ataque iraní. Manama precisó que el hombre ayudaba a las fuerzas armadas locales.
Víctimas: misiles iraníes dejan tres heridos en Israel
Un hombre, una mujer y un bebé fueron heridos en el sur de Israel por disparos de misiles iraníes, informaron servicios de emergencia. Según la prensa israelí, los tres heridos son beduinos.
Por la guerra: Filipinas se declara en estado de emergencia energética
El presidente filipino Ferdinand Marcos declaró el estado de “emergencia energética nacional” a causa de la guerra en Medio Oriente.
En Francia: Marco Rubio hablará sobre la guerra con ministros del G7
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá el viernes en Francia con sus pares del G7 para abordar la guerra en Irán, anunció el Departamento de Estado.
Consecuencias: el sistema de seguridad del Golfo se derrumba, afirma Qatar
La consecuencia más importante de la guerra en Medio Oriente es el derrumbe del sistema de seguridad en el Golfo, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí
Cargo: al frente del Consejo de Seguridad iraní
Irán nombró a Mohamad Baqer Zolqadr, un ex comandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, para reemplazar a Alí Larijani al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Larijani dirigía el máximo órgano de seguridad de Irán hasta su muerte la semana pasada en bombardeos israelíes en Teherán, donde había desempeñado un papel prominente desde el comienzo de la guerra. Bagher Zolqadr también ha ocupado altos cargos en los ministerios del Interior y de Justicia.
Con misiles: amenazan a Israel con ataques "contundentes"
Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que llevarán a cabo ataques “contundentes” con misiles y drones contra Israel si continúa con sus “crímenes contra los civiles del Líbano y de Palestina”, al cumplirse 25 días de guerra en Medio Oriente.
Cancelaciones: aerolíneas prolongan la suspensión de vuelos
El grupo Lufthansa y su competidor francés Air France prolongaron la suspensión de los vuelos hacia Medio Oriente, con cancelaciones que se extienden entre fines de marzo y finales de abril. La aerolínea de Hong Kong Cathay Pacific extendió hasta el 31 de mayo la suspensión de sus vuelos hacia y desde Dubái y Riad.
Denuncia: un misil lanzado desde Irán cayó en Beirut
“Tras una evaluación, y según las informaciones de las que dispone el ejército israelí, y en vista de los tiros que se habían efectuado en dirección al Estado de Israel, un misil balístico lanzado por el régimen terrorista iraní cayó en Beirut”, dijo el ejército israelí en un comunicado.