Bitácora del conflicto que sacude a Medio Oriente

Cargo: al frente del Consejo de Seguridad iraní

Irán nombró a Mohamad Baqer Zolqadr, un ex comandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, para reemplazar a Alí Larijani al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Larijani dirigía el máximo órgano de seguridad de Irán hasta su muerte la semana pasada en bombardeos israelíes en Teherán, donde había desempeñado un papel prominente desde el comienzo de la guerra. Bagher Zolqadr también ha ocupado altos cargos en los ministerios del Interior y de Justicia.