Antes de $LIBRA: revelan el plan de Novelli para hacer negocios millonarios con la imagen de Javier Milei

Una investigación publicada por La Nación y firmada por los periodistas Hugo Alconada Mon y Martín Rodríguez Yebra reveló que, meses antes del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, se diseñó un plan para monetizar la imagen del presidente Javier Milei. Las propuestas, impulsadas por el lobista Mauricio Novelli junto a empresarios privados, incluían desde la acuñación de monedas de oro hasta el desarrollo de una línea completa de productos comerciales con la marca del mandatario.