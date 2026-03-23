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Antes de $LIBRA: revelan el plan de Novelli para hacer negocios millonarios con la imagen de Javier Milei

De la mano del lobista Mauricio Novelli, un empresario propuso acuñar monedas de oro con la cara del Presidente de Argentina y lanzar remeras y bebidas energizantes

Desde anteojos a bebidas energizantes, con la marca Milei Desde anteojos a bebidas energizantes, con la marca Milei
Hace 1 Hs

Una investigación publicada por La Nación y firmada por los periodistas Hugo Alconada Mon y Martín Rodríguez Yebra reveló que, meses antes del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, se diseñó un plan para monetizar la imagen del presidente Javier Milei. Las propuestas, impulsadas por el lobista Mauricio Novelli junto a empresarios privados, incluían desde la acuñación de monedas de oro hasta el desarrollo de una línea completa de productos comerciales con la marca del mandatario.

Según la investigación, uno de los proyectos contemplaba la creación de merchandising oficial con la identidad de Milei, que incluía remeras, gorras, mochilas, banderas y hasta bebidas energizantes bajo consignas como “¡Viva la Libertad Carajo!”. Los documentos, elaborados por la firma ICV Advisors, planteaban construir una “marca de estilo de vida” basada en la figura presidencial, con diseño, fabricación y distribución a escala global, en un esquema que excedía la simple comercialización de productos.

La moneda de Milei que quería comercializar Novelli La moneda de Milei que quería comercializar Novelli

En paralelo, se impulsó una iniciativa de mayor alcance: la acuñación de monedas conmemorativas de oro y plata con el rostro del jefe de Estado y simbología libertaria. El proyecto, que incluía pruebas de producción en Europa y proyección de ventas en mercados internacionales, proponía además que cada operación generara ingresos destinados a estructuras políticas, fundaciones u organizaciones a definir, funcionando como un mecanismo de financiamiento indirecto.

De acuerdo con lo reconstruido por La Nación, ambas propuestas llegaron al entorno presidencial e incluso fueron presentadas en la Casa Rosada con aval de ingresos oficiales. Sin embargo, las iniciativas no prosperaron, en parte por tensiones internas y cuestionamientos éticos dentro del Gobierno, y también por el impacto posterior del escándalo vinculado a $LIBRA, que terminó por desactivar este tipo de proyectos asociados a la imagen presidencial.

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