Caso $Libra: la misteriosa financiera que obsesionó a Novelli tras el lanzamiento de la criptomoneda

La jornada del lanzamiento fue un desvelo absoluto. Desde las 4 AM, el teléfono de Novelli registró una ráfaga de actividad en plataformas de mailing masivo como Hubspot y Sendgrid. A las 19.02, mientras el mercado intentaba asimilar el anuncio presidencial, Novelli operaba en las sombras, disparando correos y rastreando, una vez más, aquella oficina en Calabasas que hoy se vuelve una pieza clave en la causa por estafa masiva.