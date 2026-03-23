Milei posteó un mensaje sugestivo en Instagram en medio de tensiones internas

En medio de las internas que atraviesan al Gobierno nacional, el presidente Javier Milei publicó este lunes un mensaje sugestivo en su cuenta de Instagram que generó interpretaciones en el ámbito político.
“La traición nunca viene del enemigo… sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, compartió el mandatario a través de una historia, replicando una publicación de la cuenta @culturaconlectura. El posteo se produjo en una jornada en la que Milei permaneció en la quinta presidencial de Quinta de Olivos y no asistió a la Casa Rosada en el inicio de la semana.
El mensaje se difundió mientras crecen las versiones sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en los últimos días fue objeto de especulaciones respecto de su continuidad en el cargo. En paralelo, Adorni se mantuvo sin contacto con la prensa, en una señal que alimentó la incertidumbre dentro del oficialismo.
En este contexto, el Gobierno tampoco dio a conocer la agenda oficial del Presidente para los próximos días. Según trascendió, Milei podría permanecer este martes en la residencia de Olivos, mientras organismos de derechos humanos y sectores de la oposición se movilizan hacia la Plaza de Mayo al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en el país.
La última aparición pública del mandatario había sido el sábado en Budapest, donde participó de la cumbre conservadora organizada por la CPAC y mantuvo un encuentro con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Tras regresar el domingo a la Argentina, el jefe de Estado se recluyó en la residencia oficial.