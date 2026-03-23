Milei posteó un mensaje sugestivo en Instagram en medio de tensiones internas

“La traición nunca viene del enemigo… sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, compartió el mandatario a través de una historia, replicando una publicación de la cuenta @culturaconlectura. El posteo se produjo en una jornada en la que Milei permaneció en la quinta presidencial de Quinta de Olivos y no asistió a la Casa Rosada en el inicio de la semana.