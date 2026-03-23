Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La denuncia fue realizada por Gabriela Garolera el pasado viernes. Se plasmó allí que el edil Walter “Kabuby” Aráoz se presentó a las 11.30, antes de que finalice la reunión, y que comenzó a increparla de manera intimidante y con malos tratos. Afirmó que el episodio se originó porque presentó un proyecto de ordenanza para exigir exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios. Además, mencionó ante la Policía que el 30 de septiembre de 2025 también sufrió un episodio similar de violencia y malos tratos y solicitó que se actúe con perspectiva de género.