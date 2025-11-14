Secciones
Política

Javier Jantus fue reelecto presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena

El cuerpo legislativo renovó sus autoridades.

Javier Jantus. Javier Jantus.
Hace 5 Min

En una sesión especial realizada este viernes 14 de noviembre, el Concejo Deliberante de Yerba Buena definió sus autoridades para el nuevo período legislativo. 

Javier Jantus fue reelecto como presidente por tercer año consecutivo, representando al espacio Cambia Tucumán, con el que llegó al cargo acompañando la lista del intendente Pablo Macchiarola.

La mesa de autoridades quedó conformada además por Agustina Simón Padrós, también de Cambia Tucumán, como vicepresidenta primera, y por Gabriela Garolera, del Partido Justicialista, como vicepresidenta segunda. La fórmula fue la única presentada y obtuvo seis votos positivos de los nueve concejales presentes -el edil Álvaro Apud estuvo ausente por encontrarse de viaje-.

Tras la elección, desde el cuerpo destacaron la continuidad del trabajo institucional y legislativo orientado a fortalecer la representación de los vecinos y garantizar el funcionamiento democrático del Concejo. Jantus, en un comunicado, adelantó que se buscará imprimir una nueva dinámica al trabajo en comisiones y avanzar en la digitalización de los procesos internos.

En la anterior gestión, el Concejo Deliberante aprobó el Código de Ordenamiento Urbano, una normativa elaborada junto al Departamento Ejecutivo y diversos actores de la sociedad civil, y posteriormente debatida en el recinto antes de convertirse en ordenanza.

