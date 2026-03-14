La Libertad Avanza pidió la renuncia de Monteros y apuntó a Jaldo: “Si no lo echa, avala la violencia”

La tensión política en Tucumán escaló. La Libertad Avanza (LLA) reclamó públicamente la renuncia del ministro del Interior provincial, Darío Monteros, tras un polémico mensaje difundido en su estado de WhatsApp.
El reclamo surgió en medio del fuerte clima político generado tras la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli y la detención de un empleado de la comuna, identificado como Marcelo Segura.
Según denunciaron desde el espacio libertario, el ministro publicó en su estado un antiguo posteo de la red social X de Pelli acompañado por la frase: “Hechos matan relatos, y después todos nos hacemos los carmelitas descalzos”. Para el sector opositor, el mensaje constituye una provocación en un contexto marcado por la violencia política.
A través de un comunicado dirigido directamente al gobernador Osvaldo Jaldo, La Libertad Avanza Tucumán exigió una definición inmediata.
“Le mostramos el estado de WhatsApp de SU ministro del Interior, Darío Monteros. Si usted no le pide la renuncia inmediatamente, quedará claro que no solo Monteros avala la violencia, sino también su Gobierno”, expresaron.
En el mismo texto, el espacio político planteó que la situación deja al mandatario provincial ante una decisión política directa.
“La decisión es simple: o le pide la renuncia, o quedará claro de qué lado está su Gobierno”, señalaron.
Sr. Gobernador Osvaldo Jaldo:— La Libertad Avanza TucumÃ¡n (@llatucoficial) March 14, 2026
Le mostramos el estado de WhatsApp de SU Ministro del Interior, DarÃo Monteros.
Si usted no le pide la renuncia inmediatamente, quedarÃ¡ claro que no solo Monteros avala la violencia, sino tambiÃ©n su Gobierno.
La decisiÃ³n es simple:
o le pide laâ¦ pic.twitter.com/xf9BbBaRZH
El comunicado también incluyó una advertencia final dirigida al gobernador, cuestionando posibles respuestas del oficialismo.
“Y por favor, no responda con ironías diciendo ‘del lado de los tucumanos’”, concluye el mensaje.
El episodio suma un nuevo capítulo a la creciente confrontación política en la provincia, donde el enfrentamiento entre el oficialismo provincial y referentes de La Libertad Avanza se intensificó en los últimos días tras la agresión al diputado Pelli y las posteriores acusaciones cruzadas sobre responsabilidades políticas.