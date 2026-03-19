La caída del gomero: historia, patrimonio y legado de un gigante urbano

Su nombre científico, Ficus macrophylla, da cuenta de una especie imponente, de gran porte y raíces expansivas. Justamente por esas características, no se recomienda su plantación en veredas, ya que con el paso del tiempo puede generar complicaciones en la infraestructura urbana. De todas formas, en espacios amplios como plazas y parques, estos árboles encuentran las condiciones ideales para desarrollarse y desplegar toda su magnitud.