Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

El episodio ocurrió pasadas las 11 de la mañana. Según se informó, no había personas ni animales en la zona al momento del siniestro, lo que evitó consecuencias mayores. Personal municipal intervino de inmediato para iniciar las tareas de corte y retiro de la estructura. “Por la lluvia, no había concurrencia en el cementerio. No estaban las señoras que venden flores”, expresaron en el lugar.