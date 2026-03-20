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La economía argentina creció 4,4% en 2025: ¿qué sectores impulsaron la suba?

El Indec informó que el consumo privado creció 7,9%, el consumo público 0,2%, las exportaciones 7,6% y la formación bruta de capital fijo avanzó 16,4%.

INDEC. La economía argentina creció 4,4% en 2025. INDEC. La economía argentina creció 4,4% en 2025.
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La economía argentina registró un crecimiento del 4,4% durante 2025, de acuerdo con los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) se explicó por el desempeño de varios componentes de la demanda. El consumo privado creció 7,9%, el consumo público 0,2%, las exportaciones 7,6% y la formación bruta de capital fijo avanzó 16,4%.

Desde el lado de la oferta, los sectores con mayor dinamismo fueron la intermediación financiera, con una suba del 24,7% interanual; la explotación de minas y canteras, que creció 8,0%; y hoteles y restaurantes, con un alza del 7,4%. En contraste, la pesca registró una caída del 15,2% interanual, mientras que los hogares privados con servicio doméstico retrocedieron 1,1%.

A precios corrientes, el consumo privado representó el 70,0% del PIB. Le siguieron la formación bruta de capital fijo, con el 16,0%; las exportaciones, con el 15,6%; y el consumo público, con el 14,9%.

“El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022 (máximo previo). 12 de los 16 sectores de actividad registraron subas respecto al año 2024. Entre ellos se destacaron Hoteles y restaurantes (+7,4%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6,2%) y Construcción (+4,3%)”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

Crecimiento del PIB

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB mostró un crecimiento del 0,6% en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior. En ese período, las exportaciones aumentaron 5,0% y el consumo privado subió 1,7%. Por el contrario, el consumo público disminuyó 1,0% y la formación bruta de capital fijo cayó 2,8%.

En la comparación interanual, la serie original del PIB evidenció una suba del 2,1% durante el cuarto trimestre. Entre los componentes de la demanda, las exportaciones lideraron el crecimiento con un incremento del 10,9% respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a los sectores de actividad, se destacaron las subas en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y pesca (10,6%).

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