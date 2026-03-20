La economía argentina creció 4,4% en 2025: ¿qué sectores impulsaron la suba?

En la comparación interanual, la serie original del PIB evidenció una suba del 2,1% durante el cuarto trimestre. Entre los componentes de la demanda, las exportaciones lideraron el crecimiento con un incremento del 10,9% respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a los sectores de actividad, se destacaron las subas en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y pesca (10,6%).