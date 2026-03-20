Morosidad familiar: el incumplimiento en créditos no bancarios trepó al 27% en enero

La salud financiera de los hogares argentinos muestra señales críticas. Según el último informe de la consultora 1816, la morosidad de las familias creció en enero por decimoquinto mes consecutivo, alcanzando un promedio general del 10,6%, el nivel más alto en dos décadas. Sin embargo, el dato más preocupante se encuentra fuera del sistema bancario tradicional: en las entidades no financieras, la irregularidad ya supera el 27%.