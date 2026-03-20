Trump llamó "cobardes" a los aliados de la OTAN y elevó la tensión por el conflicto con Irán

“Ahora que esa lucha se ha ganado militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo”, expresó el mandatario.