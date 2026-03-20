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Trump llamó "cobardes" a los aliados de la OTAN y elevó la tensión por el conflicto con Irán

El presidente estadounidense cuestionó la falta de apoyo en la guerra en Medio Oriente y reclamó mayor participación en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump. Donald Trump.
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, cuestionó duramente a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por su postura frente al conflicto con Irán y los calificó de “cobardes”. Además, afirmó: “¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!”.

En los últimos días, Trump había reclamado a los países aliados que colaboren para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, con el objetivo de reducir la presión sobre el precio del petróleo. Sin embargo, ante la falta de respuesta, volvió a insistir con críticas a través de su cuenta en Truth Social.

“Ahora que esa lucha se ha ganado militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo”, expresó el mandatario.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó el rol central de Estados Unidos en la estrategia militar frente a Irán. En una conferencia de prensa, destacó la figura de Trump y dejó en claro la alineación política en el conflicto.

“Él es el líder. Yo soy, ya saben, su aliado. Estados Unidos es el líder”, sostuvo, marcando la dependencia estratégica respecto de Washington, consignó el diario "Ámbito".

En la previa, se había generado tensión por un ataque israelí contra el complejo gasífero de South Pars, en territorio iraní. Mientras Trump aseguró que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de la operación, desde ambos países señalaron que habría existido coordinación.

Consultado sobre el episodio, Netanyahu optó por una respuesta ambigua: “Israel actuó solo”, afirmó, sin despejar las dudas sobre el nivel de cooperación entre ambos gobiernos.

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