Dólar tarjeta: el método para evitar el recargo del 30% en tus compras y ahorrar

Tras vacaciones o viajes al exterior en este 2026, los argentinos buscan evitar el sobrecosto en sus consumos internacionales. Aunque el Impuesto PAIS ya no existe, el recargo del 30% sigue vigente. Esta es una alternativa comprobada para pagar directamente con tus dólares y ahorrar hasta un 30% en cada operación.
Recardo en tus consumos en dólares
Los gastos realizados fuera de Argentina, como reservas de hoteles, pasajes aéreos, servicios de streaming o compras online, tienen un tratamiento especial si se liquidan en pesos. Cuando esto sucede, el banco aplica la conversión al tipo de cambio oficial y le suma una percepción impositiva del 30% con el fin de desincentivar la demanda de divisas y proteger las reservas del Banco Central
El impacto en el bolsillo es muy significativo y muchas veces el usuario no es consciente de ello al momento de consumir. Por ejemplo, si el dólar oficial cotiza a $1.200, el "dólar tarjeta" trepa automáticamente a $1.560. Si una persona acumuló gastos por U$S1.000 (con un oficial hipotético a $1.415), pagar en pesos le costaría unos $1.839.500. Sin embargo, si abona esa misma cifra con dólares propios depositados en su cuenta, el costo baja a $1.415.000, lo que representa un ahorro inmediato cercano al 23%.
El principal obstáculo es que el sistema bancario asume, por defecto, que el cliente pagará su resumen en pesos. Por este motivo, la tarjeta ya llega con el recargo del 30% incluido en el monto total. No obstante, la normativa es clara: esta percepción impositiva no corresponde si el saldo en dólares se cancela directamente con moneda extranjera.
Cómo evitar el cobro extra en compras en dólares
Para que esta estrategia financiera funcione, es vital realizar el pago antes de la fecha de vencimiento del resumen. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Solicitar el “stop debit”: si tu tarjeta está adherida al débito automático (pago mínimo o total), debés pedirle a tu banco que frene el cobro por ese período. El trámite se hace por home banking, la app o por teléfono; si omitís este paso, el banco pesificará el saldo automáticamente y te cobrará el recargo.
2. Abonar el saldo en dólares con dólares: pagá el monto exacto que figura como "saldo en dólares" utilizando fondos de tu caja de ahorro en moneda extranjera, dólares comprados por home banking o mediante un depósito por ventanilla.
3. Pagar el saldo en pesos descontando el impuesto: al momento de abonar tus gastos locales en pesos, podés restar deliberadamente el importe identificado en el resumen como “Percepción 30%”. Dejar esto impago no genera intereses ni mora. Si llegaras a pagarlo por error, quedará como saldo a favor, servirá para impuestos como Ganancias o Bienes Personales, o podrás reclamar su devolución a la ARCA.
La opción con tarjeta de débito
Si preferís usar tarjeta de débito en el exterior, el mecanismo es aún más directo. Solo necesitás configurar desde tu home banking que los consumos se debiten de tu cuenta en dólares en lugar de tu cuenta en pesos. Así, el consumo se descuenta directamente en moneda extranjera, sin recargos, permitiendo usar dólares adquiridos previamente a un mejor tipo de cambio (como el dólar MEP).
En un contexto de normalización cambiaria parcial, el recargo a los gastos internacionales sigue siendo una carga pesada para los consumidores. Tomarse unos minutos al mes para gestionar el "stop debit" y pagar los saldos directamente en moneda extranjera se ha vuelto un hábito indispensable. Esta simple gestión no solo cuida tu dinero frente a sobreprecios innecesarios, sino que te devuelve el control absoluto sobre tus finanzas personales a la hora de viajar o consumir servicios globales.