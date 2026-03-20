Dólar tarjeta: el método para evitar el recargo del 30% en tus compras y ahorrar

El impacto en el bolsillo es muy significativo y muchas veces el usuario no es consciente de ello al momento de consumir. Por ejemplo, si el dólar oficial cotiza a $1.200, el "dólar tarjeta" trepa automáticamente a $1.560. Si una persona acumuló gastos por U$S1.000 (con un oficial hipotético a $1.415), pagar en pesos le costaría unos $1.839.500. Sin embargo, si abona esa misma cifra con dólares propios depositados en su cuenta, el costo baja a $1.415.000, lo que representa un ahorro inmediato cercano al 23%.