Plazos fijos de marzo: la ganancia con cada banco si invierto a 30, 60 y 90 días

El plazo fijo continúa siendo en Argentina una de las metodologías más usadas para invertir. Su bajo riesgo y ganancia segura hacen del plazo fijo una herramienta confiable y, para la mayoría, fácil de usar. Invertir decidiendo el tiempo que el dinero estará fuera de tu alcance también es una ventaja, porque garantiza que el dinero quedará resguardado y, a la vez, que habrá una devolución segura con intereses.
En esencia, el plazo fijo es un instrumento de ahorro que consiste en un depósito de dinero que se hace por un tiempo determinado con un banco como intermediario. El indicador que permite saber cuánto dinero se recuperará es la tasa de interés: la ganancia que se obtiene por depositar el dinero durante un tiempo.
La Tasa Nominal Anual es la cantidad de interés que se recibirá por el dinero invertido a lo largo de un año. Se trata de una cifra que se utiliza de referencia porque se paga de manera proporcional. Las inversiones suelen hacerse a 30, 60 o 90 días.
El Banco de la Nación Argentina ofrece un simulador de plazos fijos en pesos para conocer cuánto dinero puede ganarse invirtiendo un determinado capital en un determinado tiempo elegido.
Tasas de interés de plazo fijo a 30, 60 y 90 días
Banco Voii
TNA 31% | A 30 días: 2.6% | A 90 días: 5.16% | 7.75%
Banco Macro
TNA 26% | A 30 días: 2.16% | A 60 días: 4.33% | A 90 días: 6.5%
Banco de la Provincia de Buenos Aires:
TNA 25% | A 30 días: 2.08% | A 60 días: 4.17% | A 90 días: 6.25%
Banco Hipotecario
TNA 25% | A 30 días: 2.08% | A 60 días: 4.16% | A 90 días: 6.25%
ICBC
TNA 24.8% | A 30 días: 2.06% | A 60 días: 4.13% | A 90 días: 6.2%
Banco de la Nación Argentina
TNA 24% | A 30 días: 2% | A 60 días: 4% | A 90 días: 6%
Banco Santander Argentina
TNA 22% | A 30 días: 1.83% | A 60 días: 3.66% | A 90 días: 5.49%
BBVA
TNA 23% | A 30 días: 1.91% | A 60 días: 3.83% | A 90 días: 5.75%
Banco Credicoop
TNA 22% | A 30 días: 1.83% | A 60 días: 3.66% | A 90 días: 5.49%
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
TNA 21% | A 30 días: 1.75% | A 60 días: 3.5% | A 90 días: 5.25%
Banco Galicia
TNA 21% A 30 días: 1.75% | A 60 días: 3.5% | A 90 días: 5.25%