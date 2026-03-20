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Plazos fijos de marzo: la ganancia con cada banco si invierto a 30, 60 y 90 días

Una guía práctica para comprender el funcionamiento del plazo fijo, una herramienta de bajo riesgo que permite obtener intereses de forma segura y previsible

Plazos fijos de marzo: la ganancia con cada banco si invierto a 30, 60 y 90 días Foto: Primera Edición
Hace 1 Hs

El plazo fijo continúa siendo en Argentina una de las metodologías más usadas para invertir. Su bajo riesgo y ganancia segura hacen del plazo fijo una herramienta confiable y, para la mayoría, fácil de usar. Invertir decidiendo el tiempo que el dinero estará fuera de tu alcance también es una ventaja, porque garantiza que el dinero quedará resguardado y, a la vez, que habrá una devolución segura con intereses.

En esencia, el plazo fijo es un instrumento de ahorro que consiste en un depósito de dinero que se hace por un tiempo determinado con un banco como intermediario. El indicador que permite saber cuánto dinero se recuperará es la tasa de interés: la ganancia que se obtiene por depositar el dinero durante un tiempo.

La Tasa Nominal Anual es la cantidad de interés que se recibirá por el dinero invertido a lo largo de un año. Se trata de una cifra que se utiliza de referencia porque se paga de manera proporcional. Las inversiones suelen hacerse a 30, 60 o 90 días.

Plazos fijos de marzo: la ganancia con cada banco si invierto a 30, 60 y 90 días Imagen del simulador de plazo fijo del Banco de la Nación

El Banco de la Nación Argentina ofrece un simulador de plazos fijos en pesos para conocer cuánto dinero puede ganarse invirtiendo un determinado capital en un determinado tiempo elegido.

Tasas de interés de plazo fijo a 30, 60 y 90 días

Banco Voii

TNA 31% | A 30 días: 2.6% | A 90 días: 5.16% | 7.75%

Banco Macro

TNA 26% | A 30 días: 2.16% | A 60 días: 4.33% | A 90 días: 6.5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires:

TNA 25% | A 30 días: 2.08% | A 60 días: 4.17% | A 90 días: 6.25%

Banco Hipotecario

TNA 25% | A 30 días: 2.08% | A 60 días: 4.16% | A 90 días: 6.25%

ICBC

TNA 24.8% | A 30 días: 2.06% | A 60 días: 4.13% | A 90 días: 6.2%

Banco de la Nación Argentina

TNA 24% | A 30 días: 2% | A 60 días: 4% | A 90 días: 6%

Banco Santander Argentina

TNA 22% | A 30 días: 1.83% | A 60 días: 3.66% | A 90 días: 5.49%

BBVA

TNA 23% | A 30 días: 1.91% | A 60 días: 3.83% | A 90 días: 5.75%

Banco Credicoop

TNA 22% | A 30 días: 1.83% | A 60 días: 3.66% | A 90 días: 5.49%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

TNA 21% | A 30 días: 1.75% | A 60 días: 3.5% | A 90 días: 5.25%

Banco Galicia

TNA 21% A 30 días: 1.75% | A 60 días: 3.5% | A 90 días: 5.25%

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