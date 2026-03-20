Plazos fijos de marzo: la ganancia con cada banco si invierto a 30, 60 y 90 días

El plazo fijo continúa siendo en Argentina una de las metodologías más usadas para invertir. Su bajo riesgo y ganancia segura hacen del plazo fijo una herramienta confiable y, para la mayoría, fácil de usar. Invertir decidiendo el tiempo que el dinero estará fuera de tu alcance también es una ventaja, porque garantiza que el dinero quedará resguardado y, a la vez, que habrá una devolución segura con intereses.