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Guerra en Medio Oriente: el petróleo sube, las bolsas caen y el oro se desploma

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán sacude los mercados globales y enciende alarmas de todo tipo. Potencial desaceleración comercial.

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Hace 8 Hs

Debido a la guerra contra Irán que llevan adelante en conjunto EE.UU. e Israel, los mercados globales atravesaron ayer una jornada de fuerte tensión: el petróleo volvió a escalar, las bolsas registraron caídas generalizadas y los metales preciosos se depreciaron con fuerza. A esto se suma que la Organización Mundial de Comercio prevé una fuerte desaceleración de ventas mundial de mercancías este año. Mientras, el Fondo Monetario Internacional se mostró preocupado por la inflación global y la producción. El conflicto ya lleva tres semanas sin señales de desescalada y suma nuevos ataques sobre instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico.

El crudo Brent, referencia internacional, llegó a cotizar cerca de los 119 dólares por barril durante la rueda y terminó con una suba del 2,01%, en 109,54 dólares. En paralelo, el WTI estadounidense superó momentáneamente los 100 dólares antes de cerrar en 98,53, con un alza del 2,29%. Desde el inicio de las hostilidades, ambos acumulan incrementos superiores al 60%. El gas natural también avanzó, con un salto del 5,25%, en un escenario donde los precios en Europa se duplicaron en el último mes.

Mientras tanto, trascendió que EE.UU. evalúa levantar algunas sanciones que le impuso al petróleo iraní, mientras los precios de la energía se disparan, dijo el secretario del Tesoro. Las declaraciones de Scott Bessent a Fox Business llegan tras el repunte de los precios del petróleo y del gas. Bessent dijo también que el gobierno estadounidense podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas para ayudar a contener los costos.

La suba de la energía se dio tras una intensificación de los ataques iraníes sobre infraestructuras clave del Golfo, en respuesta al bombardeo israelí sobre South Pars, el mayor yacimiento gasífero del mundo. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. A su vez, en Israel se reportaron daños en la red eléctrica del norte y un incendio en las inmediaciones de la refinería de Haifa.

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El impacto se trasladó rápidamente a los mercados bursátiles. En Asia, los principales índices cerraron con pérdidas: Tokio cayó 3,38%, India 3,26% y Corea del Sur 2,73%. En Europa también predominó el rojo, con bajas del 2,52% en Alemania, 2,33% en Londres, 1,92% en el Euro Stoxx 50 y 1,73% en Francia.

En Wall Street, las caídas fueron más moderadas. El S&P 500 retrocedió 0,56%, el Nasdaq 0,73% y el Dow Jones 0,68%. El índice de volatilidad VIX avanzó levemente, mientras que el dólar perdió terreno. El S&P 500 se encamina así a su cuarta semana consecutiva en baja, la peor racha en el último año.

El oro

En contraste con el comportamiento habitual en escenarios de crisis, el oro registró una fuerte caída del 6,60%, hasta los 4.573 dólares por onza, su valor más bajo desde comienzos de febrero. La plata sufrió un descenso aún mayor, del 10,45%. Los analistas explican esta dinámica por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que restan atractivo a los activos considerados refugio. La tasa a 10 años subió al 4,27%, frente al 3,97% previo al conflicto.

El encarecimiento del financiamiento comienza a impactar en la economía: subieron las tasas hipotecarias y las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. mostraron una caída inesperada en enero.

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En este contexto, la Reserva Federal optó por mantener sin cambios las tasas de interés. Su presidente, Jerome Powell, evitó dar señales de recortes en el corto plazo y los mercados ahora incluso contemplan una baja probabilidad de nuevas subas antes de fin de año, en contraste con las expectativas previas.

A todo esto, la OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1,4% si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra, frente al 4,6% de 2025. “Traería posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones en los costos para los consumidores y las empresas”, advirtió la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala.

En el plano político y militar, no hay indicios de una pronta resolución. Desde el Pentágono señalaron que podrían continuar las operaciones contra altos mandos iraníes, mientras se solicitó una ampliación presupuestaria millonaria para sostener el conflicto. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que no iba a desplegar tropas en Irán. “Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a desplegar tropas”, aseguró.

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