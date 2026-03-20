Guerra en Medio Oriente: el petróleo sube, las bolsas caen y el oro se desploma

Debido a la guerra contra Irán que llevan adelante en conjunto EE.UU. e Israel, los mercados globales atravesaron ayer una jornada de fuerte tensión: el petróleo volvió a escalar, las bolsas registraron caídas generalizadas y los metales preciosos se depreciaron con fuerza. A esto se suma que la Organización Mundial de Comercio prevé una fuerte desaceleración de ventas mundial de mercancías este año. Mientras, el Fondo Monetario Internacional se mostró preocupado por la inflación global y la producción. El conflicto ya lleva tres semanas sin señales de desescalada y suma nuevos ataques sobre instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico.