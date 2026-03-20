La Justicia allanó las oficinas de la AFA en Viamonte y en el predio de Ezeiza

La causa también pone la atención en la firma Real Central SRL, a la que se le atribuye la compra del inmueble en Pilar. La empresa está registrada a nombre de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos imputados. De acuerdo con la denuncia, la sociedad no habría logrado justificar el origen de los fondos utilizados en la operación, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber funcionado como una pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios.