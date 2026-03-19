Exponen el mecanismo que utilizó la AFA para hacer ingresar dólares del exterior en pleno cepo

De acuerdo con lo señalado por LA NACION, la AFA ingresó al menos U$S32 millones bajo el concepto de “subsidios” o “subvenciones”. Ese encuadre permitió evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial. Para los investigadores, ese tipo de clasificación no se condice con el origen de los fondos, que provenían de Adidas, FIFA y Conmebol.