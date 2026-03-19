Exponen el mecanismo que utilizó la AFA para hacer ingresar dólares del exterior en pleno cepo

Una investigación del Banco Central que ya está en manos de la Justicia expuso un entramado financiero utilizado por la Asociación del Fútbol Argentino para ingresar divisas desde el exterior y operar fuera de las reglas cambiarias vigentes durante el cepo. La información fue publicada por los periodistas Francisco Jueguen y Pablo Fernández Blanco en LA NACION.
Según ese trabajo, el organismo que conducen Claudio Tapia y Pablo Toviggino habría diseñado un mecanismo que le permitió canalizar cerca de U$S100 millones y multiplicar el valor de esos ingresos al acceder a cotizaciones más altas que las oficiales.
El expediente se apoya en un sumario del Banco Central, identificado con el número 8296 y fechado el 3 de marzo, que fue enviado al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico 8. Allí se analizan operaciones realizadas entre junio de 2020 y diciembre de 2021, en plena pandemia.
De acuerdo con lo señalado por LA NACION, la AFA ingresó al menos U$S32 millones bajo el concepto de “subsidios” o “subvenciones”. Ese encuadre permitió evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial. Para los investigadores, ese tipo de clasificación no se condice con el origen de los fondos, que provenían de Adidas, FIFA y Conmebol.
El Banco Central también detectó maniobras de contado con liquidación por más de U$S10 millones. A través de la compra y venta de bonos, esos dólares se transformaban en pesos al valor del mercado paralelo y luego eran transferidos a cuentas de la AFA en el sistema local.
Otra parte relevante del informe apunta a ingresos por más de U$S50 millones vinculados a derechos audiovisuales y comerciales. En esos casos, los pagos se realizaron mediante bonos enviados desde el exterior por intermediarios, lo que también habría evitado la liquidación al tipo de cambio oficial.
El rol del Banco de Servicios y Transacciones aparece como clave en la operatoria. La entidad canalizó los ingresos desde cuentas en el exterior y ejecutó las operaciones financieras. Desde el banco rechazan las conclusiones del Banco Central y sostienen que la operatoria fue validada por estudios jurídicos y que existía documentación que respaldaba los supuestos subsidios.
Sin embargo, el informe oficial advierte inconsistencias en los documentos presentados. Se mencionan diferencias en logos, firmas sin validar y referencias que no coinciden con los movimientos financieros registrados. También se detectaron divergencias entre los montos informados en balances y los presentados en la documentación bancaria.
Otro punto que llamó la atención de los investigadores es la diferencia de cifras en algunas operaciones. Mientras los estados financieros consignan montos cercanos a los U$S20,9 millones, los registros aportados reducen ese número a U$S1,9 millones.
El Banco Central sostiene que, por el tipo de ingresos involucrados, los fondos debieron haber sido liquidados en el mercado oficial. En su dictamen, señala que no existen elementos que respalden el carácter de subsidios y que, en realidad, se trataría de ingresos por exportación de servicios alcanzados por la normativa cambiaria.
La investigación también describe el vínculo con intermediarios internacionales como FSLA Holdings LLC y Argentina Football Distribution, que participaron en la explotación de derechos audiovisuales y comerciales. Esos acuerdos permitieron canalizar pagos en bonos y operar por fuera del circuito tradicional.
Según consignaron Jueguen y Fernández Blanco, la AFA fue consultada por este tema, pero no respondió al momento de la publicación original. La causa ahora quedó bajo análisis judicial, que deberá determinar si existieron violaciones a la ley penal cambiaria.