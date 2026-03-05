Escándalo en la AFA: cómo avanza la causa por la lujosa quinta de Pilar

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, respaldó el planteo para que el expediente salga del juzgado federal de Campana, actualmente a cargo de Adrián González Charvay, y vuelva al fuero en lo Penal Económico. De esta manera, apoyó el recurso presentado por el fiscal de Cámara de San Martín, Carlos Cearras, quien había cuestionado que la causa continuara en Campana.