Escándalo en la AFA: cómo avanza la causa por la lujosa quinta de Pilar

Según informó el diario La Nación, la disputa judicial por la investigación sobre los verdaderos propietarios de una lujosa quinta ubicada en Pilar (que distintos informes vinculan a las máximas autoridades de la AFA) registró nuevos movimientos en los tribunales federales.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, respaldó el planteo para que el expediente salga del juzgado federal de Campana, actualmente a cargo de Adrián González Charvay, y vuelva al fuero en lo Penal Económico. De esta manera, apoyó el recurso presentado por el fiscal de Cámara de San Martín, Carlos Cearras, quien había cuestionado que la causa continuara en Campana.
La posición de los fiscales contrasta con la postura del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, quienes sostienen que la investigación debe tramitar en ese juzgado. Ambos consideran que la causa debería permanecer allí y no regresar al ámbito del fuero Penal Económico, donde anteriormente intervino el juez Marcelo Aguinsky.
La investigación gira en torno a una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que cuenta con cinco hectáreas y un valor estimado cercano a los 20 millones de dólares. Según la información, el predio incluye helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un amplio garaje con decenas de autos y motos de alta gama.
La Justicia analiza el rol de quienes figuran formalmente como dueños del lugar: Luciano Pantano y su madre Ana Conte, vinculados a la firma Real Central. Pantano es un exdirigente de la AFA y monotributista, mientras que Conte es jubilada, un perfil económico que (según los investigadores) no parece compatible con el valor de la propiedad.
Causa demorada por excusaciones de magistrados
La causa se encuentra ahora en una disputa de competencia entre el juzgado federal de Campana y el fuero Penal Económico. La decisión final deberá tomarla la Sala I de la Cámara de Casación Federal, aunque el proceso se vio demorado por excusaciones de magistrados.
Inicialmente debía intervenir el juez Carlos Mahiques, quien se apartó del caso. Luego también se excusó Daniel Petrone, que argumentó vínculos sociales con un empresario investigado en el expediente.
De esta manera, la resolución quedó en manos de los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo. Si coinciden en su criterio podrán definir la competencia del caso; de lo contrario, se deberá sortear a un tercer magistrado para desempatar.
El trasfondo del debate gira en torno a si la investigación debe centrarse en la ubicación del inmueble (como plantea la defensa) o en la presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a la estructura de la AFA, como sostienen los fiscales y el juez Aguinsky.