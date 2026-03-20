La agenda de Milei en Hungría: cumbre con Viktor Orbán, cierre de la CPAC y distinción académica

El presidente Javier Milei emprendió un nuevo viaje internacional con destino a Budapest. En una visita "relámpago" de menos de 24 horas, el mandatario argentino desplegará una agenda que combina diplomacia de alto nivel, posicionamiento ideológico y un reconocimiento académico.
Tiene previsto aterrizar esta tarde en la capital húngara, donde Milei concentrará toda su actividad oficial el sábado. La jornada comenzará en el Palacio Sándor con un encuentro bilateral con su par, Tamás Sulyok, para luego trasladarse al Monasterio Carmelita de Buda, donde mantendrá una reunión clave con el primer ministro Viktor Orbán, un aliado estratégico en el tablero de la derecha global.
El plato fuerte de la gira será su discurso en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el foro que congrega a los principales referentes del conservadurismo internacional.
Además de la actividad política, el Presidente será distinguido con el título “Civis Universitatis Honoris Causa” por la Universidad Ludovika, donde brindará una conferencia.
Sin tiempo para el descanso, Milei partirá esa misma noche de regreso a Buenos Aires, donde se espera su arribo el domingo por la mañana. Esta escala en Budapest, que se suma a su reciente paso por Madrid, ratifica la intensidad de una política exterior marcada por estadías breves y un fuerte contenido doctrinario.