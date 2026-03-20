La agenda de Milei en Hungría: cumbre con Viktor Orbán, cierre de la CPAC y distinción académica

Tiene previsto aterrizar esta tarde en la capital húngara, donde Milei concentrará toda su actividad oficial el sábado. La jornada comenzará en el Palacio Sándor con un encuentro bilateral con su par, Tamás Sulyok, para luego trasladarse al Monasterio Carmelita de Buda, donde mantendrá una reunión clave con el primer ministro Viktor Orbán, un aliado estratégico en el tablero de la derecha global.