Fenoa 2026: "Lejos de ser una amenaza para los humanos, la IA será la reinvención de nuestro trabajo", afirmó el CEO de Globant

Focalizado en servicios nativos de Inteligencia Artificial, el CEO de Globant manifestó que se puede aplicar a todas las industrias, porque, según acotó, están obligados a repensar los modelos con los que se operan las compañías porque, de otro modo, la competencia lo hará. Respecto de la filial en Tucumán, Migoya indicó que hay 200 globers trabajando en ella. Expresó que desde la provincia trabajan para Disney, entre otras compañías, con logos de alcance internacional y que hasta se podrá apreciar en el Mundial de Fútbol, trabajando para FIFA, con proyectos que se hacen desde la provincia. “Tucumán estará presente en el Mundial, con tecnología que se desarrollan desde aquí”, resaltó. En otro orden, también mencionó el trabajo desarrollado para Los Ángeles Clippers, una de las franquicias de la NBA, con una experiencia tecnológica que permite al espectador desarrollarlas a través de juegos, compras sin tarjetas y con datos biométricos y hasta ingresos al estadio. “Parte de esa experiencia se hizo con ingenieros radicados en Tucumán y que están desarrollando también para la Fórmula 1”. “Mi sorpresa ha sido encontrar la densidad de talentos que hay en las provincias; estamos en 14 de ellas, con 6.000 empleados en el país, de los cuales 4.000 están en el interior”, enfatizó.