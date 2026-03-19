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Milei en Tucumán: ¿Quiénes serán los oradores en Fenoa 2026?

El evento contará con la participación de funcionarios del Gobierno nacional, de empresarios y economistas. Comienza a las 15.45, en el Hotel Hilton Garden Inn del Abasto.

Fenoa. Fenoa. ARCHIVO
Hace 54 Min

El Foro Económico del Norte Argentino (FENOA) se consolidó como uno de los eventos socioeconómicos y empresariales más importantes de la región. Organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el encuentro busca promover el debate sobre políticas públicas para el desarrollo del Noroeste argentino. Este año, además del presidente Javier Milei, a cargo del cierre, la lista de oradores estará compuesta por funcionarios, empresarios y economistas. 

El seminario que convoca a empresarios y referentes de la región estará marcado, en esta edición, por el lema “La hora de las provincias”. El encuentro, que se desarrollará en el Hotel Hilton Garden Inn del Abasto, pondrá el foco en el diseño e implementación de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial, además de analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.

¿Quiénes serán los oradores de Fenoa 2026?

El evento contará con un amplio número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.

Programa completo de Fenoa 2026

15:00 – Acreditaciones

15:30 – Apertura a cargo de Carolina Servetto

15:38 – Palabras de Manuel Guisone

Paneles destacados

15:45 – “De Argentina al mundo”

Entrevista a Martín Migoya, CEO de Globant

16:15 – Proyecto Aconquija: reformas para Tucumán

16:45 – Coyuntura política y económica

Con Jorge Giacobbe y Fernando Marull

17:40 – Sistema financiero y crecimiento

Con Patricio Supervielle

18:00 – Agroindustria en el NOA

Participan referentes del sector productivo regional

18:30 – Reformas en Argentina

Exposición de Patricia Bullrich

19:30 – Desarrollo regional

Conferencia de Lisandro Catalán

19:45 – Cierre

Conferencia magistral del presidente Javier Milei

El evento finalizará con una distinción internacional al mandatario argentino.

Temas Patricia BullrichJavier MileiMartín MigoyaLisandro CatalánForo Económico del NOAFernando Marull
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