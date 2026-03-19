Milei en Tucumán: ¿Quiénes serán los oradores en Fenoa 2026?

El Foro Económico del Norte Argentino (FENOA) se consolidó como uno de los eventos socioeconómicos y empresariales más importantes de la región. Organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el encuentro busca promover el debate sobre políticas públicas para el desarrollo del Noroeste argentino. Este año, además del presidente Javier Milei, a cargo del cierre, la lista de oradores estará compuesta por funcionarios, empresarios y economistas.
El seminario que convoca a empresarios y referentes de la región estará marcado, en esta edición, por el lema “La hora de las provincias”. El encuentro, que se desarrollará en el Hotel Hilton Garden Inn del Abasto, pondrá el foco en el diseño e implementación de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial, además de analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.
¿Quiénes serán los oradores de Fenoa 2026?
El evento contará con un amplio número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.
Programa completo de Fenoa 2026
15:00 – Acreditaciones
15:30 – Apertura a cargo de Carolina Servetto
15:38 – Palabras de Manuel Guisone
Paneles destacados
15:45 – “De Argentina al mundo”
Entrevista a Martín Migoya, CEO de Globant
16:15 – Proyecto Aconquija: reformas para Tucumán
16:45 – Coyuntura política y económica
Con Jorge Giacobbe y Fernando Marull
17:40 – Sistema financiero y crecimiento
Con Patricio Supervielle
18:00 – Agroindustria en el NOA
Participan referentes del sector productivo regional
18:30 – Reformas en Argentina
Exposición de Patricia Bullrich
19:30 – Desarrollo regional
Conferencia de Lisandro Catalán
19:45 – Cierre
Conferencia magistral del presidente Javier Milei
El evento finalizará con una distinción internacional al mandatario argentino.