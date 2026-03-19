Milei en Tucumán: ¿Quiénes serán los oradores en Fenoa 2026?

El Foro Económico del Norte Argentino (FENOA) se consolidó como uno de los eventos socioeconómicos y empresariales más importantes de la región. Organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el encuentro busca promover el debate sobre políticas públicas para el desarrollo del Noroeste argentino. Este año, además del presidente Javier Milei, a cargo del cierre, la lista de oradores estará compuesta por funcionarios, empresarios y economistas.