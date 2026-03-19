Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Clima especial

Los hechos de la semana pasada en La Madrid también pusieron un clima especial a la previa de la visita presidencial. La agresión del militante Marcelo “Pichón” Segura, detenido en Benjamín Paz, contra el diputado libertario Federico Pelli enrareció la atmósfera política tucumana, aunque en las últimas horas, tanto el oficialismo como LLA mostraron una señal de tregua en el marco de la asistencia a los inundados del sur de la provincia. El propio Jaldo le transmitió a los organizadores y al ministro del Interior, Diego Santilli, toda la seguridad para que Milei pueda moverse con tranquilidad en territorio tucumano. En el ranking de viajes presidenciales a las provincias, según datos del mes pasado, Buenos Aires destaca con 12 visitas lideradas por Milei y le sigue Córdoba con 10. En el tercer lugar aparece Santa Fe, la cual el jefe de Estado recorrió cinco veces, y entonces aparece Tucumán. Esta será la cuarta visita oficial del jefe de Estado a la provincia. La primera fue para la vigilia del 9 de Julio de 2024, cuando firmó el Pacto de Mayo con los gobernadores dialoguistas, y entre ellos, con Jaldo. Ese mismo año, en diciembre, la fundación Federalismo y Libertad lo invitó a participar de su cena anual y se le entregó el premio Alberdi.