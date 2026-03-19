Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

La expectativa es creciente. Los empresarios quieren saber qué dirá respecto del plan económicos, sus planes para esta zona de la Argentina y las reformas estructurales que se vienen. Los políticos, a su vez, estarán atentos a lo que pueda llegar a decir sobre la reconfiguración del mapa electoral en el país y si marcará una línea divisoria entre el oficialismo y la oposición, en tiempos del dialoguismo. Esa es la previa de la visita que el presidente Javier Milei realizará hoy a esta ciudad, para cerrar el Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, que se desarrollará en el Hilton Garden Inn Tucumán.
El jefe de Estado tiene previsto emprender vuelo con destino a Budapest, una situación que podría darse esta misma noche desde el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. Milei ha comprometido su participación en otro foro de derecha que organiza el premier de Hungría, Viktor Orbán. Según pudo establecer LA GACETA, el mandatario nacional arribará a Tucumán cerca de las 19,10. En la pista de la aeroestación será saludado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien tiene previsto darle la bienvenida, aunque no asistirá al Fenoa. El jefe del Poder Ejecutivo provincial transmitió sus excusas al presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy, a quién solicitó además que se designe a un representante para acompañarlo en el saludo al Presidente.
En los últimos días, el personal de Casa Militar y de Protocolo de Presidencia de la Nación se instaló en esta ciudad para los preparativos de la charla magistral que Milei brindará esta noche que, según los organizadores, se extenderá por espacio de una hora. La filial local de La Libertad Avanza ha organizado, además, un recibimiento a Milei en los alrededores del hotel ubicado en la zona de El Abasto.
Clima especial
Los hechos de la semana pasada en La Madrid también pusieron un clima especial a la previa de la visita presidencial. La agresión del militante Marcelo “Pichón” Segura, detenido en Benjamín Paz, contra el diputado libertario Federico Pelli enrareció la atmósfera política tucumana, aunque en las últimas horas, tanto el oficialismo como LLA mostraron una señal de tregua en el marco de la asistencia a los inundados del sur de la provincia. El propio Jaldo le transmitió a los organizadores y al ministro del Interior, Diego Santilli, toda la seguridad para que Milei pueda moverse con tranquilidad en territorio tucumano. En el ranking de viajes presidenciales a las provincias, según datos del mes pasado, Buenos Aires destaca con 12 visitas lideradas por Milei y le sigue Córdoba con 10. En el tercer lugar aparece Santa Fe, la cual el jefe de Estado recorrió cinco veces, y entonces aparece Tucumán. Esta será la cuarta visita oficial del jefe de Estado a la provincia. La primera fue para la vigilia del 9 de Julio de 2024, cuando firmó el Pacto de Mayo con los gobernadores dialoguistas, y entre ellos, con Jaldo. Ese mismo año, en diciembre, la fundación Federalismo y Libertad lo invitó a participar de su cena anual y se le entregó el premio Alberdi.
El Foro Económico del NOA contará con un amplio número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull. En esta edición, el seminario que convoca a empresarios y referentes de la región estará marcado por el lema “La hora de las provincias”. El encuentro pondrá el foco en el diseño e implementación de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial, además de analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.