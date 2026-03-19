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El dólar hoy: la cotización oficial se estabilizó en $1.415 y el "blue" bajó a $1.430

En el segmento mayorista, la divisa finalizó con un alza marginal de apenas 50 centavos, a $1.394,50, para mantener en el recorrido de marzo una baja de $2,50.

CALMA CAMBIARIA. El dólar oficial operó estabe en Tucumán y el blue cedió cinco unidades. CALMA CAMBIARIA. El dólar oficial operó estabe en Tucumán y el "blue" cedió cinco unidades.
Hace 1 Hs

El dólar oficial tuvo una jornada con leves movimientos este jueves: tras operar en alza durante las primeras horas y tocar los $1.420, hacia el cierre se estabilizó y terminó sin cambios en la city tucumana, acumulando así su cuarta rueda sin variaciones.

En las pizarras del Banco Nación, la divisa finalizó a $1.415 para la venta y a $1.365 para la compra. En tanto, el Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,66 para la venta y $1.366,10 para la compra.

El dólar mayorista bajó y amplió la distancia con el techo de las bandas

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El mercado de cambios doméstico operó este jueves con un importante volumen de U$S590,6 millones en el segmento de contado. Por su parte, el dólar mayorista finalizó con un alza marginal de apenas 50 centavos respecto del miércoles, a $1.394,50, para mantener en el recorrido de marzo una baja de $2,50.

En cuanto al esquema cambiario, el Banco Central estableció para la fecha un límite superior de su régimen de las bandas cambiarias en $1.637,01, lo que dejó al tipo de cambio oficial a $242,51 de esa banda, la distancia más amplia desde el 1 de julio del año pasado.

Precio del dólar que prevén para los próximos meses los bancos y consultoras más confiables del mercado

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Por último, la cotización "blue" del dólar descontó $5 o 0,4% este jueves, a $1.430 para la venta. Esta cotización informal mantiene un retroceso de $100 en lo que va de 2026.

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