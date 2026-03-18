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El dólar mayorista bajó y amplió la distancia con el techo de las bandas

En el segmento minorista, la divisa estadounidense operó estable por tercera rueda consecutiva y se ubicó en $1.415 para la venta en Tucumán. A cuánto cotizó el dólar "blue".

DÓLAR. La cotización mayorista retrocedió en la tercera rueda de la semana y amplió distancias con el techo de las bandas. DÓLAR. La cotización mayorista retrocedió en la tercera rueda de la semana y amplió distancias con el techo de las bandas. Foto tomada de Freepik.
Hace 5 Min

El dólar oficial se mantuvo sin cambios este miércoles y cerró por tercer día consecutivo a $1.415 para la venta y $1.365 para la compra en las pizarras del Banco Nación. De esta manera, el tipo de cambio minorista volvió a ubicarse en su nivel más bajo desde el 25 de febrero.

En el segmento mayorista, la jornada estuvo marcada por un importante volumen operado. Con un monto de U$S389,7 millones en el mercado de contado (spot), la mayor oferta logró revertir la tendencia alcista inicial del dólar. Sobre el cierre, la cotización recortó dos unidades y finalizó en $1.394.

Dólares financieros

Por su parte, los dólares financieros y el mercado informal mostraron movimientos dispares. El dólar MEP avanzó 0,3% y se ubicó en $1.421,67, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 0,2% hasta los $1.421,67. En tanto, el dólar "blue" se mantuvo estable, con una cotización de $1.435 para la venta.

En este contexto, el mercado cambiario continúa mostrando relativa estabilidad en el tipo de cambio oficial, mientras que las variantes paralelas reflejan ajustes moderados.

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