El dólar mayorista bajó y amplió la distancia con el techo de las bandas

El dólar oficial se mantuvo sin cambios este miércoles y cerró por tercer día consecutivo a $1.415 para la venta y $1.365 para la compra en las pizarras del Banco Nación. De esta manera, el tipo de cambio minorista volvió a ubicarse en su nivel más bajo desde el 25 de febrero.
En el segmento mayorista, la jornada estuvo marcada por un importante volumen operado. Con un monto de U$S389,7 millones en el mercado de contado (spot), la mayor oferta logró revertir la tendencia alcista inicial del dólar. Sobre el cierre, la cotización recortó dos unidades y finalizó en $1.394.
Dólares financieros
Por su parte, los dólares financieros y el mercado informal mostraron movimientos dispares. El dólar MEP avanzó 0,3% y se ubicó en $1.421,67, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 0,2% hasta los $1.421,67. En tanto, el dólar "blue" se mantuvo estable, con una cotización de $1.435 para la venta.
En este contexto, el mercado cambiario continúa mostrando relativa estabilidad en el tipo de cambio oficial, mientras que las variantes paralelas reflejan ajustes moderados.