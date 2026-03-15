Precio del dólar que prevén para los próximos meses los bancos y consultoras más confiables del mercado

"Es el mismo panorama que venimos manteniendo, es un año tranquilo en materia financiera y, de hecho, está bastante bajo el tipo de cambio. Además, está por delante la parte de la cosecha gruesa próximamente, que eso es un buen flujo de dólares. Un escenario en donde, al no haber un episodio que provoque una fuga de capitales como la del año pasado, el tipo de cambio tendría que estar bastante contenido", resume Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, que proyecta un dólar mayorista de $1.676 para diciembre, en el FocusEconomics.