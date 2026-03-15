Precio del dólar que prevén para los próximos meses los bancos y consultoras más confiables del mercado

El dólar acumula una caída cercana al 4% en lo que va de 2026 y ese movimiento empieza a disparar una pregunta clave entre ahorristas e inversores: cuál puede ser el precio del billete estadounidense hacia fin de año. En un contexto de alta incertidumbre económica, los pronósticos de bancos y consultoras vuelven a quedar bajo la lupa del mercado.
En ese escenario, cobran especial relevancia las estimaciones de los economistas que mostraron mayor precisión en sus proyecciones previas. Para identificar esas referencias, se toman los datos del informe global de FocusEconomics, que en diciembre de 2024 recopiló pronósticos sobre el valor del dólar oficial a 12 meses. Entre ellos, se destacan los analistas que más se acercaron al nivel que finalmente alcanzó la divisa en diciembre pasado, cuyas nuevas proyecciones para 2026 hoy son seguidas con particular atención.
En concreto, el precio del dólar mayorista terminó a fin de 2025 en $1.455, por lo que esta cifra es la referencia para determinar cuáles fueron los economistas que más se aproximaron a este valor.
En este grupo se ubican BBVA Research ($1.457), Credicorp Capital ($1.450), Itau Unibanco ($1.450), Invecq Consulting ($1.450), MAPFRE Economics ($1.440) y Oxford Economics, también con un precio estimado de $1.440.
Aunque, de todos los bancos y consultoras nombradas, MAPFRE Economics se destaca porque también había acertado en 2023 el precio del tipo de cambio mayorista para fines del 2024. Es decir, por segundo año consecutivo, es la firma que más se acercó a pronosticar el valor al que terminó alcanzando el dólar mayorista unos 12 meses después.
Dólar: precio a diciembre proyectado por consultora "estrella"
En base a este ranking de las consultoras y bancos se puede poner el foco en cuáles son ahora los pronósticos de este grupo reducido para fines de 2026, entre el total de los 44 economistas relevados por el último FocusEconomics.
En el informe, MAPFRE Economics considera que el dólar mayorista tendrá un precio de $1.996 a fin del corriente año, una cotización que significa que en todo el 2026 el tipo de cambio avanzará un 37%.
Un porcentaje bastante más elevado al 41% que avanzó el dólar en 2025 y también mucho más alto que el promedio esperado para la inflación para todo el corriente año, por todos los expertos relevados en el relevamiento mundial, que es del 27%.
La proyección para diciembre que viene, realizada en el último informe internacional, publicado en marzo, es 145 pesos inferior a la cifra prevista en el relevamiento de febrero.
Otro dato que se destaca de MAPFRE Economics, es que sus estimaciones de precio de dólar son las que arrojan una de las cifras más altas, entre los 44 analistas encuestados.
Precio dólar esperado por consultoras top
Además de las proyecciones MAPFRE Economics, también se pueden considerar las estimaciones de otras 5 consultoras y bancos que más acertaron el valor alcanzado el año pasado.
Por orden decreciente, sus estimaciones de tipo de cambio para fin de año son: Invecq Consulting ($1.900), Oxford Economics ($1.859), BBVA Research ($1.755), Itau Unibanco ($1.700), y Credicorp Capital ($1.670).
La dispersión es notoria en las proyecciones de los diferentes bancos y consultoras. Sobre todo, MAPFRE Economics se "juega" con una cifra bastante más elevada que el resto de las firmas.
El consenso del total de los 44 economistas relevados por el FocusEconomics es que el tipo de cambio mayorista será de $1.713 para diciembre que viene, un descenso de 16 pesos respecto a las estimaciones de febrero.
Por otra parte, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), las operaciones convalidaron para diciembre que viene un dólar mayorista de $1.730, una cifra muy cercana a la considerada, entre este grupo selecto de los que acertaron más, por BBVA Research e Itaú Unibanco.
La referencia cambiaria del Gobierno para fin de año es la que fue presentada en el Presupuesto 2026, que aprobó el Congreso de la Nación, donde contempla un dólar mayorista de $1.423 en diciembre. Una cotización que es similar a la actual.
"Es el mismo panorama que venimos manteniendo, es un año tranquilo en materia financiera y, de hecho, está bastante bajo el tipo de cambio. Además, está por delante la parte de la cosecha gruesa próximamente, que eso es un buen flujo de dólares. Un escenario en donde, al no haber un episodio que provoque una fuga de capitales como la del año pasado, el tipo de cambio tendría que estar bastante contenido", resume Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, que proyecta un dólar mayorista de $1.676 para diciembre, en el FocusEconomics.
Al respecto, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, que prevé $1.567 para fin de año, acota: "Creemos que el Gobierno, probablemente, va a seguir usando al dólar como ancla cambiaria, y si lo tiene que apreciar más de lo esperado para poder bajar la inflación, lo va a hacer. Aunque sea, a costa de que la actividad sea menor y, eventualmente, tasas más altas".