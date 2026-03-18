El falso abogado que estafó a una compañera deberá devolver el dinero y hacer tareas comunitarias

El caso fue impulsado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la dirección de Diego López Ávila, tras detectar una maniobra engañosa que se extendió durante varios meses del año pasado. La investigación penal preparatoria determinó que, entre junio y octubre de 2025, Díaz se aprovechó de la confianza de una compañera de trabajo, a quien contactó un mes después de que fuera despedida de su empleo. Simulando contar con título habilitante, el acusado le ofreció asesoramiento jurídico e intervención profesional para iniciar un supuesto juicio por despido laboral. Además de la falsa representación legal, la fiscalía acreditó que el imputado propuso gestionar trámites vinculados a una certificación de discapacidad y una pensión, lo que llevó a la víctima a realizar 16 operaciones bancarias por un total de $ 17 millones.