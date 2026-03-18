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El Gobierno flexibilizó el sistema de patentes de medicamentos y avanza en un acuerdo con EEUU

Derogó una norma vigente desde 2012 que restringía el acceso a patentes y busca agilizar la llegada de nuevos fármacos, en línea con estándares internacionales.

Medicamentos. Medicamentos.
Hace 11 Min

El Gobierno nacional introdujo un cambio clave en el régimen de propiedad intelectual al derogar una normativa de 2012 que limitaba el acceso a patentes de medicamentos. La medida apunta a facilitar la inscripción de nuevos fármacos en el país y se inscribe en la estrategia de alineamiento con estándares internacionales y en el avance de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

La decisión se formalizó a través de la resolución conjunta 1 de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La nueva normativa elimina restricciones que, según el Ejecutivo, dificultaban la obtención de patentes en la Argentina.

El cambio también responde a planteos de Estados Unidos, que desde hace un año señalaba al régimen de patentes como una de las trabas en la relación bilateral, según consignó TN.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó en la red social X que “Argentina vuelve al mundo”. En ese sentido, sostuvo que la derogación de la resolución 118/2012 implica “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual”.

El funcionario explicó que la normativa anterior había hecho “muy difícil, sino imposible” obtener la patente de un medicamento en el país. Según indicó, esto no solo afectaba el derecho de propiedad, sino que también demoraba la llegada de terapias innovadoras.

Con el nuevo esquema, el INPI evaluará cada solicitud de patente caso por caso, sin aplicar restricciones adicionales. “Se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales”, remarcó Sturzenegger.

El funcionario también destacó que esta adecuación normativa incluye a Estados Unidos y que, como contraparte, ese país abriría su mercado doméstico a la industria farmacéutica argentina.

Desde el Gobierno aclararon que la derogación rige hacia adelante y no afectará a los productos farmacéuticos que ya se encuentran en el mercado, los cuales podrán seguir comercializándose sin restricciones ni pagos adicionales.

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