El Gobierno flexibilizó el sistema de patentes de medicamentos y avanza en un acuerdo con EEUU

El Gobierno nacional introdujo un cambio clave en el régimen de propiedad intelectual al derogar una normativa de 2012 que limitaba el acceso a patentes de medicamentos. La medida apunta a facilitar la inscripción de nuevos fármacos en el país y se inscribe en la estrategia de alineamiento con estándares internacionales y en el avance de un acuerdo comercial con Estados Unidos.