El sector azucarero reordena su estrategia para esta zafra

Los factores de la actividad azucarera y el Gobierno analizaron la estrategia de producción y comercialización para la zafra que se viene, además de evaluar el impacto de las últimas lluvias en los cultivos. Fue durante la Reunión Plenaria Regional de la Actividad Sucroalcoholera para la Planificación de la Zafra 2026 realizada en la Casa de Gobierno de la que participaron representantes de 19 ingenios y de las 10 destilerías de bioetanol del NOA, junto a cañeros, gremios y representantes de Salta y Jujuy.
La idea es que esta zafra tenga mayor previsibilidad, haya un equilibrio de mercado y que crezca el sector sucroalcoholero. “Tucumán volvió a ser protagonista en una de las actividades más importantes que tiene la provincia, que genera más recursos para dinamizar la economía y mayoritariamente fuentes de trabajo”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo, que encabezó la cumbre. Remarcó que, pese a los desafíos climáticos y económicos, los participantes asumieron el compromiso de “exportar el azúcar necesario, producir el cien por cien del bioetanol y no sobreofertar el mercado interno”, fortaleciendo así la economía regional.
Jaldo también destacó que la situación mundial, con el aumento del precio del petróleo, representa oportunidades para incrementar el corte de bioetanol en naftas, a la vez que advirtió sobre el impacto en insumos y costos de producción. Con este encuentro, subrayó, “Tucumán va a marcar un antes y un después en nuestra actividad, trabajando juntos para proteger nuestra agroindustria regional”. En tanto, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, destacó que el clima sigue siendo el principal regulador y que la prioridad es consensuar objetivos: exportar, producir el alcohol necesario y regular el mercado interno del azúcar, evitando saturaciones que depriman los precios. Abad también resaltó la importancia de la coordinación regional en un contexto internacional complejo, donde el uso de bioetanol puede contribuir a reducir los costos de los biocombustibles en Argentina.
Defensa de la actividad
El representante de los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares, Jorge Rocchia Ferro, calificó como “espectacular” la reunión encabezada por el Gobernador, destacando el compromiso oficial en la defensa de la actividad y de la Ley de Biocombustibles de Argentina.
Remarcó la necesidad de trabajar unidos para reducir excedentes y sostener precios, en coordinación con el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán. Sobre la zafra 2026, advirtió que aún hay incertidumbre por las condiciones climáticas. Desde el Centro Agricultor Cañero de Tucumán (Cactu), Máximo Bulacio, señaló que el principal desafío será el aumento de producción, que podría elevar los stocks y afectar los precios, por lo que remarcó la necesidad de impulsar con mayor fuerza las exportaciones y la producción de bioetanol. En ese marco, pidió incrementar el corte de alcohol en combustibles para sostener la actividad y mejorar la competitividad del sector sucroalcoholero.
A su vez, el presidente de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Roberto Sánchez Loria, resaltó la importancia de la unidad regional para fortalecer la representación del sector a nivel nacional y garantizar su sustentabilidad.
El gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, Jorge Etchandy, dijo que, aunque es prematuro hacer proyecciones, se espera una zafra con buen volumen de caña, con foco en sostener exportaciones y cumplir con los cupos de bioetanol.
Por su parte, Sebastián Budeguer, secretario directivo de los ingenios Leales, Santa Bárbara y La Esperanza (Jujuy), destacó que, aunque las lluvias recientes beneficiaron el desarrollo de la caña, también generaron daños parciales que podrían afectar el rendimiento final.