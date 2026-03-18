El sector azucarero reordena su estrategia para esta zafra

Jaldo también destacó que la situación mundial, con el aumento del precio del petróleo, representa oportunidades para incrementar el corte de bioetanol en naftas, a la vez que advirtió sobre el impacto en insumos y costos de producción. Con este encuentro, subrayó, “Tucumán va a marcar un antes y un después en nuestra actividad, trabajando juntos para proteger nuestra agroindustria regional”. En tanto, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, destacó que el clima sigue siendo el principal regulador y que la prioridad es consensuar objetivos: exportar, producir el alcohol necesario y regular el mercado interno del azúcar, evitando saturaciones que depriman los precios. Abad también resaltó la importancia de la coordinación regional en un contexto internacional complejo, donde el uso de bioetanol puede contribuir a reducir los costos de los biocombustibles en Argentina.